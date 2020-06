Quảng Trị: Vừa tái đàn vừa ngăn nguy cơ tái bùng dịch tả lợn châu Phi

Dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện ở tỉnh Quảng Trị từ cuối tháng 3 năm ngoái đến nay với hơn 55.000 con lợn mắc bệnh, chết và buộc tiêu hủy. Hơn 10.000 hộ chăn nuôi ở 114 xã phường bị ảnh hưởng. Đến nay, dịch tả lợn châu Phi có nguy cơ bùng phát trở lại.

Tái đàn lợn ở tỉnh Quảng Trị gặp nhiều khó khăn.

Từ đầu năm đến nay, dịch tả lợn Châu Phi cơ bản được đẩy lùi, người chăn nuôi tỉnh Quảng Trị đang tìm hướng tái đàn. Ông Phan Thanh Hiền, ở thôn An Lợi xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong cho biết, sau khi hết dịch bệnh anh bắt đầu chăn nuôi trở lại. Hiện giá lợn giống quá cao mà nguồn giống trong dân thiếu trầm trọng.



Ông Hiền cũng như nông dân trong vùng muốn phát triển chăn nuôi lợn theo phương pháp an toàn sinh học nhưng vừa không đủ điều kiện chuồng trại vừa không có lợn giống: "Sau dịch tả thì nguồn vốn cũng cạn kiệt. Giờ tái đàn, trước tiên, thì nguồn vốn hơi bị khó. Thứ hai là con giống đang khó khăn, với giống quá cao nên bà con cũng ngại đầu tư. Con giống hiện nay đắt gấp ba so với trước. Trước một con 500.000 tới 600.000 đồng, thì nay, tăng lên từ 1,6 đến 1,8 triệu đồng. Nếu như giống lợn siêu hiện nay, nếu một con trên 10 kg là phải 3 triệu rưỡi".



Sau dịch, lợn nái để cung cấp giống suy giảm nghiêm trọng. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị, hiện dịch tả lợn Châu Phi vẫn tiếp tục xảy ra ở một số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Đặc biệt, có hiện tượng tái phát tại các xã chưa qua 30 ngày như các xã Vĩnh Chấp, Vĩnh Lâm thuộc huyện Vĩnh Linh; Gio Hải, Trung Giang, thị trấn Gio Linh thuộc huyện Gio Linh. Ông Nguyễn Hữu Phần, Phó chủ tịch UBND xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong cho biết: dịch tả lợn Châu Phi đã làm thiệt hại hơn 80% tổng đàn của địa phương. Sau khi hết dịch, bà con gặp khó khăn khi nguồn vốn trong dân cạn kiệt, nguồn lợn giống thiếu, một số địa phương dịch tái phát nên bà con rất e ngại việc tái đàn.



"Chúng tôi đã tuyên truyền cho bà con thực hiện theo quy trình nếu tái đàn. Thứ hai, là vấn đề vệ sinh chuồng trại và các khu vực chăn nuôi nhằm đảm bảo khi tái đàn không bị ảnh hưởng. Đối với địa phương hiện nay, tái đàn chủ yếu là số lượng lợn có trong dân. Dịch tả lợn có thể còn sót lại và nguồn giống đầu vào thì đang khó khăn", ông Phần cho biết.

Hiện nay, tỉnh Quảng Trị yêu cầu đối với địa phương đang có bệnh dịch tả lợn Châu Phi cần triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định; tiến hành vệ sinh, tiêu độc khử trùng ổ dịch; quản lý chặt chẽ các ổ dịch; thực hiện công bố dịch và công bố hết dịch theo đúng quy định. Đối với các địa phương đã hết dịch cần tập trung tái đàn theo hướng an toàn, hiệu quả. Ngành chức năng hướng dẫn người chăn nuôi lợn áp dụng nghiêm các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi an toàn sinh học, thường xuyên vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại…



Ông Đào Văn An, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị, cho biết địa phương đang xây dựng chính sách khôi phục khoảng 25.000 con lợn nái để đàn lợn nái trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 50.000 con. Hộ nào đảm bảo điều kiện mới được thả nuôi: "Tỉnh Quảng Trị có hơn 70.000 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, việc đảm bảo an toàn sinh học trong chăn nuôi rất khó khăn. Do vậy, khi tái đàn, nguy cơ tái phát dịch rất cao. Một số xã sau khi hết dịch 30 ngày, công bố hết dịch thì dịch lại tái phát. Đây cũng là cái khó cho địa phương"./.