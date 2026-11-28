Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 51 về việc kết thúc thực hiện Nghị quyết số 38/2004/QH11 và Nghị quyết số 66/2013/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Theo Nghị quyết, Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân cả nước trong quá trình triển khai các nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Tuyến đường sau khi hoàn thành đã mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương khu vực phía Tây Tổ quốc, đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng và an ninh đất nước.

Năm 2027 chính thức kết thúc dự án đường Hồ Chí Minh 2 làn xe

Quốc hội giao Chính phủ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố liên quan hoàn thành thi công, nghiệm thu, bàn giao đưa vào khai thác các dự án thành phần còn lại, bảo đảm chất lượng và an toàn công trình.

Đồng thời, khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế theo kết luận của cơ quan thanh tra, Kiểm toán Nhà nước; xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và người đứng đầu nếu tiếp tục để xảy ra chậm trễ.

Đáng chú ý, Quốc hội yêu cầu chính thức kết thúc dự án đường Hồ Chí Minh quy mô 2 làn xe theo Nghị quyết số 38/2004/QH11 và Nghị quyết số 66/2013/QH13 vào năm 2027; hoàn thành quyết toán dự án theo đúng quy định pháp luật.

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên.

Bảo đảm quyền lợi người dân, tháo gỡ vướng mắc các dự án BOT

Một nhiệm vụ khác được Quốc hội đặt ra là giải quyết những tồn tại về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm sinh kế lâu dài, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong vùng dự án.

Chính phủ được giao nghiên cứu lồng ghép việc đầu tư hoàn thiện hệ thống đường gom, hầm chui, đường kết nối dân sinh và hỗ trợ phát triển sinh kế cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 theo Nghị quyết số 46/2026/QH16 ngày 24/8/2026 của Quốc hội.

Việc triển khai phải bảo đảm đúng mục tiêu, đối tượng, hạch toán rõ từng nguồn vốn, tránh trùng lặp, chồng chéo.

Đối với một số dự án đầu tư theo hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) trên đường Hồ Chí Minh, Quốc hội yêu cầu chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phối hợp với nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc theo quy định pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân.

Bố trí vốn bảo trì đường Hồ Chí Minh theo quy hoạch

Quốc hội cũng yêu cầu cân đối, bố trí nguồn lực cho công tác duy tu, bảo trì nhằm bảo đảm an toàn giao thông và nâng cao độ bền vững của công trình.

Cùng với đó, tăng cường quản lý, bảo vệ chặt chẽ hành lang an toàn đường bộ và quỹ đất đã cắm mốc lộ giới để phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh cũng như việc nâng cấp, mở rộng hạ tầng giao thông trong giai đoạn tiếp theo.

Chính phủ có trách nhiệm rà soát, cân đối, bố trí và huy động nguồn vốn đầu tư để tiếp tục triển khai các đoạn đường Hồ Chí Minh theo quy hoạch được duyệt.

Nghị quyết đề nghị Chính phủ thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao và gửi báo cáo kết quả đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tại Kỳ họp đầu năm 2028.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao thực hiện giám sát việc triển khai Nghị quyết.