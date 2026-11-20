Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vừa được Quốc hội thông qua trong chiều 20/11 với tỉ lệ 475 đại biểu tán thành trên tổng số 475 đại biểu tham gia. Cũng trong chiều 20/11, Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia (tỉ lệ 473 đại biểu tán thành trên tổng 473 đại biểu tham dự); Luật Định danh và xác thực điện tử (tỉ lệ 473 đại biểu tán thành trên tổng số 475 đại biểu tham dự); Luật An ninh dữ liệu (tỉ lệ 468 đại biểu tán thành trên tổng số 474 đại biểu tham dự).

Tỉ lệ đại biểu tán thành thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Lương Tam Quang thừa ủy quyền của Thủ tướng trình bày tóm tắt về 4 dự án luật: Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật An ninh dữ liệu.

Theo Đại tướng Lương Tam Quang, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã rà soát dự thảo luật để đảm bảo nội dung sửa đổi, bổ sung được đồng bộ, thống nhất với các luật có liên quan, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.



Luật cũng đã bổ sung hoàn thiện quy định của dự thảo luật và nội dung sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định chi tiết thi hành luật để xác định đầy đủ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước; và việc xử lý vi phạm để kiểm soát, phòng ngừa, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy; bảo đảm an toàn, chất lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; khi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, nhưng vẫn bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong quản lý phòng cháy, chữa cháy và bảo đảm cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện khi luật này được ban hành.

Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Lương Tam Quang thừa ủy quyền của Thủ tướng trình bày tóm tắt về 4 dự án luật (Ảnh: Media Quốc hội)

Bổ sung hoàn thiện các quy định của dự thảo luật về cách thức, quy trình giải quyết thủ tục hành chính để tạo thuận lợi tốt nhất cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính, phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Bổ sung bổ sung vào dự thảo luật quy định về giải pháp để tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc xử lý đối với các công trình, cơ sở hiện hữu đang tồn tại hiện nay. Đã rà soát, hoàn thiện quy định của dự thảo luật về xử lý chuyển tiếp khi bãi bỏ các thủ tục hành chính để không bị vướng mắc, bất cập khi tổ chức thực hiện và chỉnh lý, hoàn thiện các nội dung kỹ thuật của dự thảo luật.

Theo đó, phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự thảo Luật tập trung vào các quy định đã được xác định tại Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP của Chính phủ. Việc xác định phạm vi sửa đổi nhằm kịp thời luật hóa các nội dung đã được triển khai thực hiện, bảo đảm phù hợp với thực tiễn, có cơ sở chính trị, pháp lý, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tập trung vào việc phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước.

Phân cấp thẩm quyền thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ trong phạm vi quản lý của Bộ Công an cho cơ quan có thẩm quyền do Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

Bãi bỏ thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ. Bỏ nội dung quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 để phù hợp với quy định không thực hiện thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ và quy định về văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC tại điểm đ khoản 1 Điều 39 để phù hợp với dự thảo Luật khi bỏ quy định kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC tại Luật PCCC và cứu nạn, cứu hộ hiện hành.

Bỏ thực hiện quy định về điều kiện chỉ được kinh doanh công cụ hỗ trợ theo giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ của tổ chức, doanh nghiệp. Đơn giản hóa thành phần hồ sơ thủ tục trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ. Quy định cụ thể, rõ ràng hơn về hồ sơ thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp. Cắt giảm thời gian cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ và giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và cứu nạn, cứu hộ

Bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC và thực hiện công tác hậu kiểm kết hợp với kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về nghiệm thu về PCCC của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông.

Bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện PCCC, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy và quản lý phương tiện PCCC, cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Sửa đổi, bổ sung một số điểm về mặt kỹ thuật để bảo đảm tính thống nhất với các luật có liên quan.

Theo cơ quan soạn thảo, việc ban hành Luật là cần thiết, dựa trên những căn cứ khoa học về cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn nhằm vừa tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp nhưng vẫn bảo đảm việc quản lý của Nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, quản lý về PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

Bản chất của thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy là xem xét, đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật và việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong xây dựng công trình, thiết kế phương tiện giao thông, bảo đảm phù hợp với hồ sơ thiết kế đã được thẩm định trước khi đưa công trình, phương tiện giao thông vào khai thác, sử dụng. Hiện đã có thủ tục thẩm định thiết kế, khi thiết kế đã có thủ tục thẩm định, khi hoàn thành công trình. Việc bỏ thủ tục này sẽ không làm giảm hiệu quả và trách nhiệm trong công tác PCCC mà chỉ giảm về thủ tục hành chính, việc hậu kiểm, kiểm tra vẫn đảm bảo quy định.

Về cơ sở chính trị, việc ban hành Luật dựa trên các chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ về đẩy mạnh phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp. Về cơ sở pháp lý, việc sửa đổi Luật dựa trên nền tảng Hiến pháp và các quy định của pháp luật có liên quan đến quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và PCCC, cứu nạn, cứu hộ.