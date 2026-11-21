Quy hoạch, điều phối không gian biển

Trước khi Quốc hội biểu quyết, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng, thừa ủy quyền Thủ tướng, trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý. Chính phủ rà soát dự thảo để bảo đảm thống nhất pháp luật, khắc phục bất cập sau hơn 10 năm thi hành, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế biển.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng, thừa ủy quyền Thủ tướng, trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý. (Ảnh: Như Ý)

Theo đó, quy hoạch không gian biển quốc gia là công cụ quản lý tổng hợp, điều phối phát triển liên ngành, liên vùng. Dự thảo bổ sung tổ chức không gian đa tầng, đa ngành, làm rõ trách nhiệm điều phối của Chính phủ và UBND cấp tỉnh có biển. Luật làm rõ việc giao, cho thuê, đăng ký và đấu giá quyền sử dụng khu vực biển. Xác lập quyền sử dụng không làm phát sinh quyền sở hữu biển, tài nguyên biển và không thay thế giấy phép chuyên ngành. Luật phân biệt sử dụng chung với sử dụng đa mục đích; không cho phép tích trữ, mở rộng phạm vi hoặc kéo dài thời hạn.

Quyền chuyển nhượng, cho thuê lại, góp vốn, thế chấp bằng quyền sử dụng khu vực biển chỉ thực hiện khi đủ điều kiện luật định. Dự thảo kiểm soát thay đổi quyền kiểm soát dự án ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia.

Đấu giá quyền sử dụng khu vực biển

Luật cũng phân định đấu giá theo pháp luật về đấu giá tài sản và quy định đặc thù. Nhà nước lựa chọn tổ chức, cá nhân giao hoặc cho thuê khu vực biển, trả tiền một lần cho toàn bộ thời hạn, qua đấu giá trả giá lên. Có hai trường hợp đấu giá: Hồ sơ đủ điều kiện chồng lấn trên 50% diện tích khu vực biển và không thể bố trí sử dụng chung; hoặc khu vực thuộc quỹ không gian biển đã xác định mục đích, sau mời quan tâm có từ hai hồ sơ đủ điều kiện.

Phương án đấu giá nêu phạm vi, mục đích, thời hạn, giá khởi điểm, phương thức trả giá, tiền đặt trước, thời hạn nộp tiền và ý kiến không phản đối của cơ quan quốc phòng, an ninh, ngoại giao. Nếu hồ sơ có mục đích khác nhau, áp dụng đơn giá cao nhất.

Không đấu giá khi không còn yêu cầu cạnh tranh hoặc nhà đầu tư đã được lựa chọn hợp pháp. Có thể giao, cho thuê trực tiếp nếu chỉ có một hồ sơ đủ điều kiện, một người trả giá hợp lệ hoặc người trả giá liền kề đủ điều kiện khi người trúng từ chối.

Chứng nhận tài sản, không phải sở hữu vùng biển

Luật quy định chủ sở hữu hợp pháp của tài sản hình thành tại khu vực biển đã đăng ký sử dụng, hoặc tại khu vực biển thuê của tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao biển, được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với khu vực biển.

Đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết (Ảnh: Media Quốc hội)

Với tài sản hình thành tại khu vực biển thuê, giấy chứng nhận ghi nhận quyền sở hữu hợp pháp của bên thuê; quyền sử dụng khu vực biển được xác định theo hợp đồng và pháp luật liên quan. Do đó, cách gọi “cấp sổ đỏ cho khu vực biển” không có nghĩa tư nhân sở hữu biển.

Để tránh cấp trùng, không cấp giấy theo quy định này đối với tài sản đã được chứng nhận theo pháp luật khác. Hồ sơ xác định chủ sở hữu, tài sản và phạm vi quyền. Nếu một khu vực biển có nhiều tài sản, cấp giấy riêng cho từng tài sản.

Cơ sở dữ liệu quốc gia được xây dựng thống nhất, liên thông; dữ liệu tạo lập một lần, cập nhật thường xuyên, sử dụng nhiều lần. Cho thuê quyền sử dụng khu vực biển, chuyển nhượng hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với khu vực biển phải đăng ký biến động. Hồ sơ hải chính lập đến từng khu vực biển, gắn mã định danh.

Xây dựng đảo nhân tạo phải bảo đảm chủ quyền, môi trường

Chính phủ lược bỏ giải thích riêng thuật ngữ “đảo nhân tạo” theo ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tránh chồng chéo giữa Luật này và Luật Đất đai trong quản lý lấn biển, phần đất hình thành từ đảo nhân tạo.

Xây dựng, quản lý đảo nhân tạo và công trình trên biển bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán; an toàn hàng hải, hàng không; bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và quyền tiếp cận hợp pháp của người dân.

Việc xây dựng đảo nhân tạo phải tuân thủ quy định quản lý không gian biển và pháp luật liên quan. Đầu tư, xây dựng, vận hành, tháo dỡ phải tuân thủ Luật Biển Việt Nam và pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, hàng hải, quốc phòng, an ninh. Chính phủ rà soát để đồng bộ với Luật Đất đai.

Luật gắn khai thác biển với khả năng chịu tải môi trường, bảo tồn hệ sinh thái. Hành lang bảo vệ bờ biển, khoảng lùi xây dựng căn cứ điều kiện tự nhiên, xói lở, giá trị sinh thái và biến đổi khí hậu. Luật cụ thể hóa quyền tiếp cận biển, bãi biển, bãi tắm, lối công cộng; chủ dự án phải giảm tác động sinh kế, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề.

Dự thảo khuyến khích tài chính xanh, liên kết nghiên cứu, đào tạo, doanh nghiệp và hạ tầng thử nghiệm công nghệ biển. Chính sách xác định đối tượng, điều kiện, thời hạn, kết quả; thử nghiệm có kiểm soát nêu phạm vi, thời gian, rủi ro, giám sát.

Với 96,99% đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua khuôn khổ pháp lý mới về quản lý không gian biển, tạo cơ sở cho đầu tư, xây dựng đảo nhân tạo và bảo vệ tài sản hợp pháp, không biến quyền sử dụng thành quyền sở hữu biển. Luật hiệu lực từ 1/7/2027.