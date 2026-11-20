Chiều 20/11, Quốc hội thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035 với tỉ lệ 470 đại biểu tham gia tán thành đạt tỉ lệ 94.19%.

Quốc hội chốt hơn 45.300 tỷ đồng cho chương trình phòng, chống ma túy và tội phạm (Ảnh: Media Quốc hội)

Chương trình triển khai trên cả nước, lấy người dân làm trung tâm, địa bàn cấp xã làm nền tảng, xác định phòng ngừa là chính, chủ động ngăn chặn tội phạm từ sớm, từ xa và ngay tại cơ sở. Chương trình kéo dài 10 năm, chia thành hai giai đoạn 2026-2030 và 2031-2035. Mục tiêu là phát huy sức mạnh hệ thống chính trị và toàn xã hội; kết hợp phòng ngừa với đấu tranh, giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy và kéo giảm bền vững tội phạm. Chương trình không bao gồm hoạt động phòng, chống tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia và nhiệm vụ đã được bố trí ngân sách ở chương trình, dự án khác.

Nghị quyết nhấn mạnh nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cộng đồng và người dân; tăng sức đề kháng trước ma túy, tội phạm, nhất là với phụ nữ, trẻ em, thanh niên, học sinh, sinh viên, người lao động, người cao tuổi, người khuyết tật và nhóm dễ bị tổn thương. Công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt; Quân đội nhân dân, các cấp, ngành phối hợp, cùng sự tham gia chủ động của Nhân dân.

Toàn cảnh Quốc hội (Ảnh: Media Quốc hội)

Đến năm 2030, chương trình phấn đấu hằng năm giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội; giảm số người nghiện ma túy và người sử dụng trái phép chất ma túy. Địa bàn không ma túy phải đạt ít nhất 50% cấp xã và 20% cấp tỉnh. Trên 90% người dân được tiếp cận thông tin phòng, chống tội phạm; trên 80% cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện và báo chí có lượng độc giả lớn có chuyên trang, chuyên mục hoặc chuyên đề về lĩnh vực này.

Chương trình phấn đấu từ 90% học sinh và 80% sinh viên trở lên được giáo dục pháp luật về phòng ngừa, tố giác tội phạm. Kiến thức, kỹ năng phòng, chống ma túy được phổ biến tại 100% nhà trường và hướng tới trên 70% người lao động ở khu công nghiệp, khu chế xuất. Trên 50% trường phổ thông triển khai mô hình “Trường học an toàn, không bạo lực học đường, không vi phạm pháp luật”; cảnh báo an ninh mạng được nhân rộng ở ít nhất 70% đơn vị hành chính cấp xã.

Trong đấu tranh, 100% băng nhóm tội phạm được phát hiện phải bị triệt phá, làm tan rã, không để tái lập băng nhóm mới. Mục tiêu cũng yêu cầu phát hiện, triệt phá 100% điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, điểm nguy cơ, đối tượng bán lẻ ma túy và diện tích trồng trái phép cây có chứa chất ma túy. Các cơ sở, khu vực ô nhiễm nghiêm trọng phải được chuyển hóa “xanh”; phấn đấu giảm 20-30% số vụ vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có tổ chức về môi trường so với giai đoạn trước.

Trong tố tụng, tỷ lệ thụ lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 100%; tỷ lệ giải quyết đạt trên 88%. Tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm phấn đấu trên 75%, riêng tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đều trên 90%. Quyết định truy tố đúng thời hạn đạt 100%, tỷ lệ truy tố bị can đúng tội trên 96%. Trên 98% người thuộc diện trợ giúp pháp lý, khi có yêu cầu, được tiếp cận hỗ trợ; trên 98% yêu cầu hòa giải tại cơ sở được thực hiện.

Chương trình đẩy mạnh số hóa và ứng dụng công nghệ. Trên 90% dữ liệu về người phạm tội có quốc tịch Việt Nam phải được số hóa, chuẩn hóa, làm sạch và đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử. Phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo được ứng dụng vào 70% vụ án, vụ việc theo yêu cầu; đồng thời xây dựng trung tâm điều hành chống lừa đảo trực tuyến. Giám sát điện tử áp dụng với 100% người chưa thành niên đủ điều kiện thay thế tạm giam và trên 70% người chấp hành án tại cộng đồng đủ điều kiện.

Về cai nghiện, trên 80% trạm y tế cấp xã và 100% cơ sở cai nghiện công lập phải đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện. Chương trình phấn đấu 100% cơ sở cai nghiện công lập đáp ứng điều kiện theo luật; trên 70% xã có người nghiện bố trí điểm tiếp nhận, tư vấn cai nghiện đủ điều kiện; ít nhất 70% tỉnh, thành phố tổ chức cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. Cơ sở vật chất phải đáp ứng điều trị cho ít nhất 50.000 người nghiện các chất dạng thuốc phiện; trên 90% người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai được tư vấn, hỗ trợ y tế, tâm lý.

Năm 2035, giảm trên 10% số vụ phạm tội trật tự xã hội hằng năm; trên 95% người dân tiếp cận thông tin; 100% học sinh và 90% sinh viên giáo dục pháp luật. Trường học an toàn triển khai tại 100% cơ sở giáo dục, cảnh báo an ninh mạng ở 100% xã. Tỷ lệ giải quyết tố giác đạt trên 90%; điều tra, khám phá tội phạm trên 80%, nhóm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng trên 95%; truy tố bị can đúng tội trên 98%. Dữ liệu người phạm tội số hóa, đồng bộ 100%.