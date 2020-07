Quốc lộ 1 đoạn qua Long An vừa nâng cấp đã chi chít “ổ gà”, “ổ voi“

Có lẽ cái tên “ngã tư tử thần” còn nổi tiếng và được nhiều người biết đến hơn là tên gọi chính thức ngã tư Bình Nhật trên Quốc lộ 1, thuộc huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Sở dĩ người dân gọi tên nó như vậy là vì đoạn đường này, ngã tư này liên tục xảy ra tai nạn giao thông. Trong đó có vụ tai nạn thảm khốc xe container đâm trúng hàng loạt người đi đường hồi giữa tháng 8/2019 khiến 4 người chết, 25 người bị thương. Giao lộ từng xảy ra tai nạn thảm khốc khiến 4 người chết, 25 người bị thương chi chít ổ voi, ổ gà. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn khiến người dân bất an và một trong số đó là sự xuất hiện của các hố như "ổ gà", "ổ voi", có hố rộng 2 đến 3m, nằm ngay giữa giữa đường. Chị Lê Như Thuỷ, người dân xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức đi qua lại ngã tư này hàng ngày cho biết, các hố lồi lõm, chi chít trên mặt đường nên muốn tránh cũng khó: “Nguy hiểm quá, nắng thì bụi vì hố lở ra rồi, mưa thì ngập, người qua đây không thấy nên vấp ổ gà rồi xảy ra tai nạn liên tục". Phải chứng kiến những vụ tai nạn gần như mỗi ngày của những người lưu thông qua đây, từ nhẹ là té xe trầy xước đến nặng là chết người, khiến người dân hai bên đường không khỏi lo lắng, bức xúc. Ngay tại thời điểm phóng viên ghi nhận thực tế, khu vực này vẫn còn rất nhiều vết sơn xử lý tai nạn của lực lượng chức năng trên mặt đường. Ngày cũng như đêm, mật độ xe lưu thông lớn với các phương tiện xe tải, container qua lại tấp nập khiến người đi đường không khỏi “nghẹt thở”. Phải chứng kiến những vụ tai nạn gần như mỗi ngày của những người lưu thông qua đây, từ nhẹ là té xe trầy xước đến nặng là chết người, khiến người dân hai bên đường không khỏi lo lắng, bức xúc. Ngay tại thời điểm phóng viên ghi nhận thực tế, khu vực này vẫn còn rất nhiều vết sơn xử lý tai nạn của lực lượng chức năng trên mặt đường. Ngày cũng như đêm, mật độ xe lưu thông lớn với các phương tiện xe tải, container qua lại tấp nập khiến người đi đường không khỏi “nghẹt thở”.

Tình trạng xuống cấp liên tục tiếp diễn, mặt đường loang lổ ngày càng lan rộng, gây mất an toàn giao thông.

Anh Phan Hoàng Dũng, người dân ấp 1, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức nói: "Lo nhất là xe chạy quá tốc độ, nhất là container, xe đò, xe giường nằm... khi đi qua đoạn đường xấu này rất nguy hiểm, dễ gây tai nạn giao thông".

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tính riêng tuyến Quốc lộ 1 ngang qua địa bàn tỉnh Long An đã xảy ra 23 vụ tai nạn giao thông, chiếm gần 30% số vụ tai nạn trên toàn tỉnh.

Tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Long An do Cục quản lý đường bộ số 4 - Bộ Giao thông Vận tải quản lý. Cách đây gần 4 tháng, đơn vị này đã tổ chức nâng cấp, mở rộng và sửa chữa mặt đường tại những đoạn bị hư hỏng. Tuy nhiên, sau vài trận mưa đầu mùa vừa rồi thì mặt đường nhiều chỗ bị lở lói, xuống cấp.

Những ổ gà sâu từ 10-20cm, chỉ cần người dân sụp hố là tai nạn xảy ra.

Ông Phùng Văn On, Trưởng Phòng An toàn giao thông, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An cho biết, tỉnh đã báo cáo tình trạng mặt đường cho đơn vị quản lý và đề nghị sớm được sửa chữa: “Chúng tôi đã có văn bản gửi Cục Quản lý đường bộ 4, cũng như Chi Cục quản lý đường bộ 4.3 để kiến nghị các đơn vị này khắc phục sửa chữa những điểm mất an toàn giao thông ổ gà hố voi xuất hiện khi mùa mưa bão. Nó là nguyên nhân gây tai nạn và tiềm ẩn nguy có rất lớn đến an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua Long An".

Thực tế, những "ổ gà", "ổ voi" trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Long An là nguy cơ lớn dẫn đến tai nạn giao thông. Điều này có thể dễ dàng nhận thấy bằng mắt thường và cần được nhanh chóng khắc phục để đảm bảo cho người đi đường./.