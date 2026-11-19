Hơn 28.000m² mặt đường đã được sửa chữa

Thực hiện chỉ đạo của Cục Đường bộ Việt Nam và các cơ quan quản lý nhà nước, Tập đoàn CIENCO4 cùng doanh nghiệp dự án đã huy động nhân lực, máy móc, thiết bị triển khai sửa chữa các hư hỏng trên Quốc lộ 1 đoạn tuyến tránh Vinh và đoạn Vinh - Hà Tĩnh.

Thiết bị máy cào bóc công suất lớn được huy động để đẩy nhanh tiến độ sửa chữa hư hỏng trên tuyến QL1 đoạn tuyến tránh Vinh và đoạn Vinh - Hà Tĩnh.

Theo thông tin từ Nhà đầu tư, từ ngày 12/10/2026, các dây chuyền máy móc, thiết bị cơ giới đã được huy động để triển khai sửa chữa mặt đường. Trong đó, các máy cào bóc công suất lớn và dây chuyền thi công thảm bê tông nhựa được đưa vào sử dụng nhằm xử lý những vị trí hư hỏng, hướng tới giải pháp sửa chữa có tính bền vững, bảo đảm ổn định trong quá trình khai thác lâu dài.

Tùy theo mức độ hư hỏng của từng phân đoạn, doanh nghiệp dự án áp dụng các phương án kỹ thuật khác nhau như cào bóc, thảm lại mặt đường; thảm tăng cường trên nền mặt đường nhựa cũ, thay thế một lớp bê tông nhựa hoặc thay thế cả hai lớp bê tông nhựa đối với những vị trí hư hỏng nặng.

Đáng chú ý, lớp bê tông nhựa bề mặt C16 được bổ sung phụ gia SBS nhằm tăng khả năng kháng hằn lún, cải thiện chất lượng khai thác mặt đường.

Hiện doanh nghiệp dự án đang tổ chức đồng thời hai dây chuyền thi công cào bóc, thảm lại mặt đường bê tông nhựa trên cả tuyến tránh Vinh và tuyến Quốc lộ 1 đoạn Vinh - Hà Tĩnh. Đến nay, tổng khối lượng mặt đường bê tông nhựa được sửa chữa trên hai tuyến đạt hơn 28.000m².

Một lượng lớn máy móc, bao gồm cả thiết bị công suất lớn được huy động nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng duy tu, sửa chữa dự án tuyến tránh TP Vinh và nâng cấp mở rộng tuyến QL1A đoạn Nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh Hà Tĩnh.

Đại diện Nhà đầu tư cho biết, hai dây chuyền thi công hiện đã hoạt động ổn định và sẽ tiếp tục được duy trì, triển khai song song để xử lý các vị trí hư hỏng trong phạm vi dự án.

Bên cạnh việc thảm lại mặt đường, doanh nghiệp dự án còn triển khai các giải pháp sửa chữa bổ sung nhằm khắc phục những khiếm khuyết phát sinh. Cụ thể, công tác cào gọt các vị trí hằn lún đạt 9.995m²; bù phụ những vị trí lún lõm bằng bê tông nhựa đạt 2.115m²; đục phá, xử lý các hư hỏng cục bộ mặt đường đạt 120m².

Theo Nhà đầu tư, sau khi triển khai đồng bộ các giải pháp sửa chữa, tình trạng hư hỏng trên hai tuyến cơ bản được khắc phục, bảo đảm điều kiện khai thác an toàn, êm thuận cho các phương tiện lưu thông.

Song song với sửa chữa mặt đường, doanh nghiệp dự án cũng tiến hành chỉnh trang hệ thống an toàn giao thông, bổ sung sơn kẻ đường trên toàn tuyến. Đến nay, khối lượng sơn bổ sung các vạch kẻ đường đạt 1.165m².

Công tác thảm được doanh nghiệp dự án triển khai ngày đêm, tranh thủ tối đa những ngày thời tiết thuận lợi với sự kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt.

Nhà đầu tư cho biết, việc sửa chữa bằng các giải pháp thay thế kết cấu mặt đường bê tông nhựa cần thời gian triển khai để bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật. Do đó, doanh nghiệp dự án sẽ tiếp tục theo dõi hiện trạng, duy trì công tác bảo dưỡng và xử lý kịp thời những hư hỏng phát sinh, bảo đảm tuyến tránh Vinh và tuyến Quốc lộ 1 đoạn Vinh - Hà Tĩnh được khai thác an toàn, ổn định.

Phải dừng thu phí tại hai trạm Bến Thủy để khắc phục

Liên quan đến hoạt động thu phí, thực hiện chỉ đạo của Cục Đường bộ Việt Nam, doanh nghiệp dự án đã chính thức dừng thu phí tại hai trạm Bến Thủy và Bến Thủy 2 vào lúc 24h ngày 20/10/2026.

Việc dừng thu phí được thông báo trên các phương tiện truyền thông, với sự chứng kiến của Khu Quản lý đường bộ II, các Văn phòng Quản lý đường bộ và cơ quan chức năng hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Sau khi dừng thu, doanh nghiệp dự án và đơn vị quản lý thu vẫn duy trì lực lượng nhân sự thường trực tại hai trạm nhằm bảo đảm an toàn hệ thống thiết bị, đồng thời duy trì điều kiện lưu thông thông suốt, an toàn cho các phương tiện qua khu vực trạm.

Thiết bị máy cào bóc công suất lớn được huy động để đẩy nhanh tiến độ sửa chữa hư hỏng trên tuyến QL1 đoạn tuyến tránh Vinh và đoạn Vinh - Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, theo Nhà đầu tư, việc dừng thu phí tác động đáng kể đến dòng tiền của dự án, trong bối cảnh hoạt động tài chính đã gặp nhiều khó khăn do doanh thu sụt giảm trong thời gian qua.

Một số nguyên nhân được Nhà đầu tư chỉ ra gồm việc miễn, giảm phí cho các đối tượng trong khu vực; lưu lượng phương tiện phân lưu sang các tuyến đường khác như cao tốc, đường ven biển, cầu Yên Xuân; cùng với việc chưa thực hiện tăng giá vé theo lộ trình trong hợp đồng dự án.

Nhà đầu tư cho biết đã có nhiều văn bản báo cáo các cơ quan chức năng, đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động của dự án.

Việc dừng thu phí tại hai trạm Bến Thủy tiếp tục tạo thêm áp lực đối với cân đối tài chính. Theo doanh nghiệp dự án, nếu tình trạng này kéo dài, Nhà đầu tư có nguy cơ không bố trí được nguồn vốn phục vụ công tác vận hành, duy trì khai thác cũng như triển khai dự án đại tu.

Quá trình triển khai sửa chữa tại dự án nhận được sự quan tâm sát sao của lãnh đạo Khu quản lý đường bộ II.

Đây cũng là vấn đề đặt ra trong quá trình xử lý những tồn tại về chất lượng mặt đường, bởi công tác sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên và đại tu đều đòi hỏi nguồn lực tài chính để bảo đảm chất lượng công trình, duy trì điều kiện khai thác lâu dài.

Cơ quan quản lý ghi nhận nỗ lực sửa chữa, yêu cầu sớm triển khai đại tu

Trong quá trình triển khai sửa chữa, doanh nghiệp dự án cho biết thường xuyên nhận được sự chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc của Khu Quản lý đường bộ II cùng các Văn phòng Quản lý đường bộ.

Các khối lượng thi công được kiểm tra, giám sát và cập nhật báo cáo hằng ngày, hằng tuần tới Khu Quản lý đường bộ II và Cục Đường bộ Việt Nam.

Đáng chú ý, ngày 17/11/2026, Khu Quản lý đường bộ II đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tổ chức đoàn kiểm tra hiện trường Quốc lộ 1 đoạn tuyến tránh Vinh và đoạn Vinh - Hà Tĩnh.

Đơn vị quản lý vận hành đang huy động tối đa máy móc, thiết bị hiện đại để bảo đảm tiến độ và chất lượng sửa chữa các hạng mục trên tuyến QL1 đoạn tuyến tránh Vinh và đoạn Vinh - Hà Tĩnh.

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án trong việc huy động nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công sửa chữa các vị trí hư hỏng. Khối lượng công việc đã thực hiện trên hai tuyến cũng được đoàn kiểm tra ghi nhận.

Theo đánh giá của đoàn, việc triển khai kết hợp các giải pháp sửa chữa bền vững và sửa chữa tạm thời đã cơ bản khắc phục những hư hỏng trên cả hai tuyến, đáp ứng yêu cầu khai thác an toàn, êm thuận.

Tuy nhiên, để bảo đảm chất lượng công trình và khả năng khai thác ổn định trong thời gian dài, đoàn kiểm tra yêu cầu Nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, sửa chữa tại các phân đoạn tuyến, không để những hư hỏng phát sinh ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Đồng thời, Nhà đầu tư được yêu cầu sớm hoàn thành công tác trình duyệt dự án đại tu, làm cơ sở triển khai sửa chữa trên toàn tuyến, hướng tới bảo đảm chất lượng khai thác ổn định, bền vững và lâu dài.

Việc khắc phục các hư hỏng trên Quốc lộ 1 đoạn tuyến tránh Vinh và đoạn Vinh - Hà Tĩnh đang được triển khai trong bối cảnh dự án chịu áp lực lớn về nguồn thu sau khi dừng thu phí. Vì vậy, bên cạnh yêu cầu hoàn thành các hạng mục sửa chữa trước mắt, việc tháo gỡ khó khăn về tài chính và sớm triển khai đại tu sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với công tác quản lý, vận hành và duy trì chất lượng hai tuyến đường.