Yêu cầu nhà thầu lập tiến độ thi công chi tiết theo tuần

Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy (Bộ Xây dựng), chủ đầu tư dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì (Phú Thọ), vừa tiếp tục có văn bản chấn chỉnh, yêu cầu liên danh nhà thầu khẩn trương xây dựng kế hoạch và tiến độ thi công chi tiết nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.

Chủ đầu tư chấn chỉnh nhà thầu thi công dự án mở rộng, cải tạo Quốc lộ 2.

Theo đó, tại gói thầu QL2-XL, chủ đầu tư yêu cầu liên danh nhà thầu phải lập tiến độ thi công tổng thể, kế hoạch thi công và tiến độ chi tiết theo tháng, tuần đối với từng hạng mục công trình, từng mũi thi công. Mục tiêu là phấn đấu hoàn thành dự án trước ngày 27/1/2027.

Trước đó, ngày 11/11/2026, Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy đã có văn bản yêu cầu liên danh nhà thầu xây dựng phương án, lập kế hoạch tiến độ chi tiết tại gói thầu QL2-XL. Tuy nhiên, sau một tuần, liên danh nhà thầu vẫn chưa triển khai thực hiện chỉ đạo này.

Trên cơ sở hợp đồng đã ký, chủ đầu tư yêu cầu Công ty CP Xây lắp và Cơ khí Phương Nam, với vai trò thành viên đứng đầu liên danh, khẩn trương tổ chức họp, làm việc với các thành viên còn lại để thống nhất phương án thi công.

Các nhà thầu phải xác định rõ tiến độ từng hạng mục, bố trí các mũi thi công phù hợp, bảo đảm khả năng hoàn thành toàn bộ dự án theo thời hạn đề ra.

Đối với những hạng mục không thể hoàn thành trước ngày 27/1/2027, liên danh nhà thầu phải nêu rõ nguyên nhân, lý do chậm trễ để chủ đầu tư có cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng.

Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy (Bộ Xây dựng) yêu cầu chấn chỉnh, yêu cầu Liên danh nhà thầu mở rộng quốc lộ 2 Phú Thọ đẩy nhanh tiến độ.

Đại diện chủ đầu tư cũng yêu cầu liên danh nhà thầu và Công ty CP Xây lắp và Cơ khí Phương Nam, thay mặt liên danh, hoàn thiện văn bản trình tư vấn giám sát cho ý kiến và báo cáo Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy chấp thuận trước ngày 20/11/2026.

Đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh: "Nếu liên danh nhà thầu không thực hiện, Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy căn cứ các quy định của hợp đồng, sẽ ban hành văn bản cảnh cáo".

Dự án hơn 1.258 tỷ đồng nhiều lần bị nhắc tiến độ

Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì có tổng mức đầu tư hơn 1.258 tỷ đồng, chiều dài hơn 11km. Công trình được đầu tư nhằm nâng cấp tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, quy mô từ 4-6 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/h.

Liên danh thi công gồm Công ty CP Xây lắp và Cơ khí Phương Nam, Công ty CP Xây dựng đê kè và Phát triển nông thôn Hải Dương, Công ty TNHH Phúc Thành An, Công ty TNHH Kinh doanh và Xây dựng Thành Hưng và Công ty Hồng Hà.

Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến QL2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì, nhưng dự án nâng cấp mở rộng vẫn chậm tiến độ.

Trước tình trạng dự án triển khai chậm, cuối tháng 10/2026, Bộ Xây dựng đã yêu cầu Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy có giải pháp quyết liệt nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm mục tiêu hoàn thành công trình trong tháng 1/2027.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, tiến độ dự án bị ảnh hưởng bởi việc bàn giao mặt bằng của địa phương còn chậm, trong khi một số đơn vị, nhà thầu chưa quyết liệt tổ chức thi công.

Đáng chú ý, tại một số đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng, nhà thầu vẫn chưa huy động đầy đủ máy móc, thiết bị và nhân lực để triển khai thi công.

Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực và nguồn lực tài chính; tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để thi công ngay những đoạn tuyến đã có mặt bằng. Đồng thời, việc tổ chức thi công phải được triển khai đồng bộ, kịp thời với tiến độ bàn giao phần mặt bằng còn lại.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu xử lý nghiêm các nhà thầu không tích cực triển khai, không thực hiện đúng nghĩa vụ và trách nhiệm theo hợp đồng. Trong trường hợp cần thiết, chủ đầu tư phải nghiên cứu phương án cắt giảm, điều chuyển khối lượng công việc giữa các nhà thầu nhằm bảo đảm tiến độ hoàn thành chung của dự án.

Việc tiếp tục chấn chỉnh liên danh nhà thầu, yêu cầu lập tiến độ thi công chi tiết theo tuần cho thấy áp lực tiến độ đối với dự án mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì đang rất lớn. Trong bối cảnh thời hạn hoàn thành trước ngày 27/1/2027 đã được đặt ra, việc huy động đầy đủ nguồn lực, tổ chức thi công đồng bộ và xử lý dứt điểm những tồn tại về tiến độ là yêu cầu cấp thiết.

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