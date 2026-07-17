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Quốc lộ 63 qua Cà Mau xuống cấp nghiêm trọng, người dân mòn mỏi chờ nâng cấp

Thứ Sáu, 12:52, 17/07/2026
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VOV.VN - Tuyến Quốc lộ 63 đoạn đi qua địa bàn hai xã Tân Lộc và Trí Phải (tỉnh Cà Mau) bị xuống cấp nghiêm trọng đã lâu, hiện tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao.

Thực tế cho thấy, toàn tuyến quốc lộ 63 từ trung tâm tỉnh Cà Mau đến khu vực giáp ranh tỉnh An Giang hư hỏng rất nhiều. Thời gian qua, đơn vị quản lý tuyến đường dù có tiến hành sửa chữa theo kiểu dặm vá tạm thời nhưng chỉ được một thời gian ngắn mặt đường lại tiếp tục bong tróc. Một số đoạn đã được đầu tư nâng cấp cơ bản nhưng chiếm tỷ lệ ít trên toàn tuyến.

quoc lo 63 qua ca mau xuong cap nghiem trong, nguoi dan mon moi cho nang cap hinh anh 1
Quốc lộ 63 nhiều đoạn mặt đường nát như tương

Do hạ tầng giao thông xuống cấp, hoạt động đi lại, giao thương của người dân gặp nhiều khó khăn. Tại địa bàn xã Tân Lộc, thực trạng giao thông nham nhở, đầy rẫy ổ gà nguy hiểm đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sự an toàn của người dân địa phương.

Ông Trương Văn Bình (ngụ ấp Kinh Sáng, xã Tân Lộc) cho biết: "Nguy hiểm, khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Như mấy khúc này thì có khúc người ta cũng sửa rồi, còn riêng khúc này là chưa sửa. Chạy xe đường sá khó khăn thế này thì ai cũng phải lo lắng. Xe cộ đi lại trên đường này rất mau hỏng lốp. Thường thì những chỗ này rất dễ xảy ra tai nạn, thực tế đã có nhiều vụ té xe rồi. Mấy cháu nhỏ gần đây đi học bằng xe đạp bị té hoài do vấp phải ổ gà. Chúng tôi mong muốn các cấp chính quyền sớm sửa chữa, nâng cấp lại con đường để bà con đi lại thuận tiện, an toàn hơn".

quoc lo 63 qua ca mau xuong cap nghiem trong, nguoi dan mon moi cho nang cap hinh anh 2
Nhiều đoạn được vá tạm bợ, không được bao lâu đã lại bong tróc

Di chuyển tiếp về xã Trí Phải, tình trạng tuyến đường bị xuống cấp còn tồi tệ hơn, những mảng đường bong tróc tạo ra những ổ gà nối tiếp thành những đoạn dài, tạo những chướng ngại vật nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đặc biệt, tại đoạn cầu vượt cao tốc Cần Thơ – Cà Mau, việc vận chuyển và tập kết vật liệu thi công cao tốc thời gian qua đã làm cho tuyến đường xuống cấp trầm trọng hơn.

Ông Nguyễn Văn Đen (ngụ ấp Giao Khẩu, xã Trí Phải) bày tỏ, rất lo ngại trước tình trạng mặt đường hiện xuất hiện dày đặc "ổ gà": "Ổ gà nhiều thì phải khó khăn rồi. Cũng có khi người ta đi vấp ổ gà cũng có bị té.  Mới thấy đi vá lại chứ hổm dữ trời luôn chứ phải được như vậy đâu. Thấy mới đi sửa sửa sơ sơ lại đó, mấy bớt đang đen đen đó. Chỗ có lỗ nó lấy nhựa rồi đổ đá vô dập dập lại. Có có tốt lành gì đâu, không được bào lâu… mùa nắng thì đỡ chứ mưa mưa chạy vài ngày nó tróc lên hết trơn nữa à. Mong làm lại cho đàng hoàng, đặng chạy không có tai nạn".

quoc lo 63 qua ca mau xuong cap nghiem trong, nguoi dan mon moi cho nang cap hinh anh 3
Đường hư hỏng nặng trong khi tuyến Quốc lộ 63 có lưu lượng xe đông

Đại diện UBND xã Trí Phải cho biết, trong các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân luôn phản ánh và kiến nghị về thực trạng hư hỏng của Quốc lộ 63. Về phía chính quyền địa phương cũng chung mong muốn và đã có kiến nghị đến cơ quan liên quan, sớm đầu tư, nâng cấp toàn diện tuyến đường.

Tuyến Quốc lộ 63, đoạn đi qua địa bàn tỉnh Cà Mau đã xuống cấp nhiều năm, trước yêu cầu của người dân, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau cũng đã nhiều lần kiến nghị cần nâng cấp toàn tuyến. Tuy nhiên, đến nay tuyến đường vẫn trong tình trạng xuống cấp nặng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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