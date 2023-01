Quý 4/2022, hơn 1,8 triệu người thất nghiệp

Nhận định này được đưa ra tại buổi Họp báo Thông tin về tình hình lao động việc làm quý 4 và năm 2022 do Tổng cục Thống kê tổ chức sáng nay (10/1), tại Hà Nội.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong quý 4/2022, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 52,1 triệu người, cao nhất trong vòng 2 năm trở lại đây, tăng gần 0,3 triệu người so với quý trước và tăng gần 1,4 triệu người so với cùng kỳ năm trước. So với quý trước, lực lượng lao động ở khu vực thành thị không thay đổi nhiều, khu vực nông thôn tăng khoảng 0,3 triệu người, lực lượng lao động nam và nữ đều tăng hơn 0,1 triệu người.

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động trong thời gian này là 68,9%. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động khu vực thành thị là 66,4%, trong khi đó tỷ lệ này ở nông thôn là 70,4%.

Lực lượng lao động theo quý, giai đoạn 2020 – 2022

Cũng theo Tổng cục thống kê, lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý 4 là 51 triệu người, tăng trên 239.000 người so với quý trước và tăng gần 2 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Lao động có việc làm ở khu vực thành thị là 18,8 triệu người, tương đương với quý trước và tăng 0,9 triệu người so với cùng kỳ năm trước.

Thông thường, quý 4 là thời điểm mà thị trường lao động cần huy động rất nhiều nguồn nhân lực phục vụ các dịp lễ tết cuối năm, do đó số có việc làm thường tăng cao. Như trong năm 2019, thời điểm trước khi có dịch Covid-19, lao động có việc làm trong quý 4 tăng 4.600 người, tuy nhiên, trong quý 4/2022, lần đầu tiên ở Việt Nam diễn ra tình trạng thiếu đơn hàng vào dịp cuối năm do tác động của tình hình an ninh chính trị nhiều nơi trên thế giới bất ổn; giá nguyên liệu, nhiên liệu, khí đốt tăng cao, buộc các nước Châu Âu phải cắt giảm chi tiêu, mua sắm vào dịp cuối năm; cùng với đó, lãi suất và tỷ giá tăng vọt khiến các doanh nghiệp càng gặp nhiều khó khăn và buộc phải cắt giảm lao động, điều này làm giảm tốc độ tăng lao động trong quý 4 chỉ còn 0,5%.

Tổng cục Thống kê cũng cho biết thêm, thu nhập bình quân tháng của người lao động quý 4 vừa qua là 6,8 triệu đồng, tăng 95.000 đồng so với quý trước và tăng 1,5 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước.

Quý 3/2022, thị trường lao động chứng kiến đà phục hồi nhanh, mạnh mẽ, thu nhập bình quân của người lao động liên tục tăng, được cải thiện từ quý 1 đến quý 3/2022. Đến quý 4/2022, thu nhập bình quân của người lao động tiếp tục tăng so với quý trước, nhưng tốc độ tăng chậm lại so với cùng kỳ quý 3/2022.

Số lao động có việc làm quý III và quý IV, giai đoạn 2019-2022

Thu nhập bình quân của lao động một số ngành kinh tế tiếp tục ghi nhận tốc tốc tăng trưởng dương so với quý trước và cao hơn tốc độ tăng của quý 3/2022 so với quý 2/2022 như: thu nhập bình quân của lao động ngành hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm là 11,3 triệu đồng, tăng 5,7%, tương ứng tăng 605.000 đồng; lao động làm việc trong ngành khai khoáng có mức thu nhập bình quân là 9,6 triệu đồng, tăng 2,6%, tương ứng tăng 240.000 đồng; thu nhập bình quân của lao động làm việc trong ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe gắn máy có thu nhập bình quân là 7,9 triệu đồng, tăng 2,4%, tương ứng tăng 186.000 đồng…

Về tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động, thông thường, thị trường lao động những tháng cuối năm 2022 sẽ sôi động hơn do các doanh nghiệp tăng cường nhân lực để nâng cao năng suất lao động nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành các đơn hàng, kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm. Đặc biệt, những dịp lễ lớn như Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, nhiều doanh nghiệp tập trung đẩy mạnh sản xuất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, do vậy, các doanh nghiệp phải tuyển dụng thêm lao động trong thời điểm này để phục vụ kế hoạch mở rộng, sản xuất, kinh doanh cuối năm.

Số người và tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động theo quý, 2020-2022

Tuy nhiên, trước biến động của thị trường quốc tế và trong nước, những tháng cuối năm 2022, một số doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực dệt may, da giày, chế biến gỗ đã gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, bị cắt giảm đơn hàng, dẫn đến phải cắt giảm việc làm. Do đó, tình hình thất nghiệp quý 4 có xu hướng tăng lên so với quý trước.

Cụ thể, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động trong thời gian này là hơn 1,8 triệu người, tăng gần 25.000 người so với quý trước và giảm 520.000 người so với cùng kỳ năm trước.

Tổng cục thống kê nhận định, thị trường lao động quý 4/2022 tiếp tục phục hồi nhưng chậm dần. Tính chung cả năm, thị trường lao động Việt Nam vẫn có nhiều điểm sáng, lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập của người lao động đều tăng lên; tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ thiếu việc làm và tỷ lệ lao động phi chính thức đều có xu hướng giảm. Điều này cho thấy, dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ và cả hệ thống chính trị nhằm phục hồi kinh tế, hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường lao động nói riêng năm 2022 đang từng bước phục hồi./.