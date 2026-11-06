Quỹ Ban phụ huynh - Đừng tìm cách 'lách' từ khi thông tư chưa có hiệu lực

VOV.VN - Ban phụ huynh kèm theo quỹ lớp đã hình thành đã hơn 30 năm, hỗ trợ không nhỏ cho giáo dục còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, những biến tướng từ việc vận hành quỹ lớp buộc ngành giáo dục ban hành Thông tư 81.
VOV.VN - Thông tư 81/2026 đã và đang tạo ra nhiều luồng dư luận khi "cắt đứt" cơ chế hình thành và quản lý dòng tiền mặt tập trung, Ban đại diện cha mẹ học sinh, kỳ vọng trả lại đúng vai trò hỗ trợ hoạt động giáo dục.
VOV.VN - Sở GD&ĐT Hà Nội đã kiểm tra, làm rõ những bất cập trong thu, chi quỹ phụ huynh tại các trường học. Các khoản thu chưa đúng quy trình, nội dung chi chưa đúng quy định được rà soát, hoàn trả tiền sau khi khấu trừ các khoản chi hợp lệ và chấn chỉnh công tác quản lý thu chi.
VOV.VN - Chỉ còn một tháng trước khi Thông tư 81 có hiệu lực, một số phụ huynh phản ánh việc đóng quỹ lớp vẫn tiếp diễn dưới những tên gọi như “ủng hộ quỹ sinh hoạt” hay “tự nguyện ủng hộ”. Liệu quy định mới có chấm dứt tình trạng thu quỹ lớp hay chỉ khiến các khoản đóng góp đổi tên?