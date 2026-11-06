Quỹ Ban phụ huynh - Đừng tìm cách 'lách' từ khi thông tư chưa có hiệu lực

Cấm ban đại diện thu tiền hỗ trợ, phụ huynh lo ngại quỹ lớp biến tướng

VOV.VN - Chỉ còn một tháng trước khi Thông tư 81 có hiệu lực, một số phụ huynh phản ánh việc đóng quỹ lớp vẫn tiếp diễn dưới những tên gọi như “ủng hộ quỹ sinh hoạt” hay “tự nguyện ủng hộ”. Liệu quy định mới có chấm dứt tình trạng thu quỹ lớp hay chỉ khiến các khoản đóng góp đổi tên?