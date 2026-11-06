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Quỹ Ban phụ huynh - Đừng tìm cách 'lách' từ khi thông tư chưa có hiệu lực
Thứ Sáu, 11:42, 06/11/2026

Quỹ Ban phụ huynh - Đừng tìm cách 'lách' từ khi thông tư chưa có hiệu lực

VOV.VN - Ban phụ huynh kèm theo quỹ lớp đã hình thành đã hơn 30 năm, hỗ trợ không nhỏ cho giáo dục còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, những biến tướng từ việc vận hành quỹ lớp buộc ngành giáo dục ban hành Thông tư 81.

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