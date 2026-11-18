Người dân "mắc kẹt" vì quy định tách thửa khắt khe

Theo phản ánh của cử tri, Quyết định số 67/2026/QĐ-UBND (có hiệu lực từ ngày 28/8/2026) quy định về điều kiện tách thửa, hợp thửa trên địa bàn thành phố đang bộc lộ nhiều bất cập, khiến việc cho tặng, chia tài sản của người dân bị chững lại.

Đại biểu HĐND TP.HCM tiếp xúc cử tri tại phường Phú An (Ảnh: Thiên Lý)

Một ví dụ được đưa ra, một hộ gia đình có 1.000m² đất và 3 người con. Cha mẹ muốn tách thửa cho các con khi còn sống để tránh tranh chấp về sau, nhưng theo quy định mới, để tách thửa thì phải chuyển đổi 100% sang đất ở.

Thêm vào đó, đối với đất trồng cây lâu năm, diện tích phải đạt tối thiểu 1.000m² mới được tách thửa. Nếu là thửa đất hỗn hợp (gồm đất thổ cư và đất nông nghiệp), người dân phải đảm bảo diện tích đất ở tối thiểu và giữ lại ít nhất 1.000m² đất cây lâu năm. Ở khu vực đô thị, số hộ dân sở hữu quỹ đất lớn như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cử tri phường Phú An có ý kiến về việc bố trí tái định cư (Ảnh: Thiên Lý)

Bày tỏ nguyện vọng, ông Lê Văn Mẫn (cử tri khu phố Tân An 1) kiến nghị: "Bây giờ khi mà thừa kế, đất người ta có đường đi nhưng mà trên bản đồ địa chính không có đường thì nên căn cứ theo thực tế. Thứ hai, khi tách ra, nếu đã có thổ cư và đảm bảo diện tích cất nhà tối thiểu thì nên cho tách. Nhiều miếng đất 500-600m², trong đó có 60m² thổ cư, phần còn lại không đủ chuẩn đất nông nghiệp nên không tách được. Rất mong thành phố có hướng giải quyết cho những trường hợp này".

Thực tế tại nhiều khu dân cư hiện hữu (đặc biệt là các vùng ven hoặc khu vực mới sáp nhập), tỷ lệ thửa đất hỗn hợp là rất cao. Quy định hiện hành đang vô tình làm khó những người dân có thu nhập trung bình thấp muốn chia tài sản hoặc chuyển nhượng để giải quyết nhu cầu kinh tế gia đình.

Sẽ rà soát, xem xét bãi bỏ những điểm chưa phù hợp

Trả lời cử tri về vấn đề này, ông Trần Bảo Lâm, Chủ tịch UBND phường Phú An cho biết, địa phương đã nắm bắt được tình hình và đang rà soát để kiến nghị lên các cơ quan chức năng.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM yêu cầu phường ghi nhận, tổng hợp khó khăn của người dân về Quyết dịnh 67 để có hướng xem xét (Ảnh: Thiên Lý)

Trực tiếp giải đáp và chỉ đạo tại hội nghị, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM, thẳng thắn nhìn nhận Quyết định 67 ra đời nhằm ngăn chặn tình trạng phân lô bán nền tràn lan, nhưng trong quá trình áp dụng thực tế đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến người dân. Không chỉ tại Phú An, nhiều địa phương khác trên địa bàn thành phố cũng đang gặp vướng mắc tương tự.

Chủ tịch HĐND TP.HCM nhấn mạnh: "Quyết định này có những cái hay và những điều chưa phù hợp. Việc ban hành Quyết định 67 về vấn đề tách thửa dựa trên ý kiến của địa phương, do đó, tôi đề nghị phường tổng hợp ý kiến thực tế của người dân, kiến nghị Sở Nông nghiệp – Môi trường để làm cơ sở tổng hợp. UBND thành phố sắp tới đây cũng sẽ tiếp tục xem xét rà soát Quyết định 67".

Động thái tiếp thu và chỉ đạo kịp thời của người đứng đầu HĐND Thành phố đã nhận được sự đồng tình, phấn khởi từ đông đảo cử tri có mặt.

"Nóng" chuyện thuế rác thải và "điểm đen" giao thông

Cũng tại buổi tiếp xúc, nhiều vấn đề dân sinh bức xúc khác đã được đưa lên bàn nghị sự.

Cử tri Dương Phạm Hồng Phong (Khu phố 8) bày tỏ băn khoăn về việc người dân đang phải gánh thêm khoản thuế 8-10% khi thanh toán phí thu gom rác. Cụ thể, một hộ gia đình 2 người đóng 36.000 đồng tiền rác, nay phải trả thêm 10% thuế. Cử tri đề nghị cơ quan thuế và chính quyền làm rõ cơ sở pháp lý, đảm bảo minh bạch, trách nhiệm đóng thuế này thuộc về đơn vị cung cấp dịch vụ hay người dân?

Trong khi đó, cử tri Đinh Văn Hùng (khu phố Phú Thuận) nói về tình trạng xuống cấp nghiêm trọng trên tuyến đường ĐT744. Những "ổ gà, ổ voi" chưa được khắc phục đã biến đoạn đường này thành "điểm đen" tai nạn. Đáng chú ý, hơn nửa tháng trước, một vụ tai nạn thương tâm đã cướp đi sinh mạng của một người dân. Với lưu lượng học sinh và người dân qua lại đông đúc, việc chậm trễ sửa chữa đang từng ngày đe dọa sự an toàn của cộng đồng.

Ông Trần Bảo Lâm, Chủ tịch UBND phường Phú An trả lời ý kiến cử tri (Ảnh: Thiên Lý)

Ghi nhận toàn bộ các ý kiến trên, Chủ tịch UBND phường Phú An Trần Bảo Lâm cam kết địa phương sẽ khẩn trương phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để rà soát, kiểm tra và có biện pháp giải quyết dứt điểm, đảm bảo quyền lợi và an toàn cho người dân trong thời gian sớm nhất. Đối với các vấn đề ngoài thẩm quyền sẽ tổng hợp, trình cơ quan chức năng thành phố.