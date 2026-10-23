Quy hoạch bố trí, ổn định dân cư khu vực biên giới Ia Rvê (Đắk Lắk)

Tại buổi làm việc, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk thông tin cơ sở pháp lý, thực tiễn và phương án đề xuất dự án, trên cơ sở Kết luận số 99-KL/TW ngày 17/10/2024 của Bộ Chính trị cùng các quyết định, kế hoạch triển khai của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và địa phương về xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở khu vực biên giới.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk làm việc với cấp ủy, chính quyền xã biên giới Ia Rvê về triển khai dự án quy hoạch, bố trí, ổn định dân cư.

Theo phương án đề xuất, dự án triển khai trong giai đoạn 2026-2035, chia thành hai giai đoạn, với tổng vốn dự kiến hơn 214 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước đầu tư qua Bộ Quốc phòng.

Giai đoạn 2026-2030, dự kiến đầu tư gần 135 tỷ đồng để nâng cấp đường giao thông nội bộ khu dân cư, khu sản xuất; xây dựng trường mẫu giáo, phân hiệu trường tiểu học, trạm y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng và nhà làm việc thôn. Dự án đồng thời hỗ trợ bố trí, ổn định 50 hộ dân, xây dựng nhà ở, khai hoang đất sản xuất, phát triển trồng lúa nước, cây màu và hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi.

Giai đoạn 2030-2035, dự kiến đầu tư 79 tỷ đồng để tiếp tục bố trí, ổn định 50 hộ dân, gắn với hỗ trợ nhà ở, khai hoang đất sản xuất và phát triển sinh kế.

Theo đánh giá tại buổi làm việc, dự án hướng đến giải quyết khó khăn về đất sản xuất, từng bước hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia.

Đại diện cấp ủy, chính quyền xã Ia Rvê cơ bản thống nhất với chủ trương nghiên cứu, đề xuất dự án. Địa phương đề nghị tiếp tục rà soát quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp, lựa chọn các hộ thuộc diện bố trí, ổn định dân cư; đồng thời xem xét nâng cấp hồ thủy lợi, hệ thống kênh mương để bảo đảm nước phục vụ sản xuất.

Kết luận buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Minh Tuyên, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, bảo đảm phù hợp thực tế và quy định hiện hành.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và lãnh đạo xã biên giới Ia Rvê khảo sát thực tế khu vực thực hiện dự án ổn định dân cư khu vực biên giới.

Đại tá Nguyễn Minh Tuyên đề nghị xã Ia Rvê tiếp tục rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đối tượng thụ hưởng và hạ tầng thiết yếu để dự án khi được triển khai phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.