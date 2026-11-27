Quy hoạch tổ hợp ga Ngọc Hồi với diện tích khoảng 267 ha, kết nối đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị được kỳ vọng tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Hà Nội. Tuy nhiên, để dự án phát huy hiệu quả, quy hoạch cần làm rõ chức năng, lộ trình đầu tư, đồng thời đặt giao thông công cộng và chất lượng sống của người dân làm trọng tâm.

Quy mô lớn cần đi cùng tầm nhìn dài hạn

Tổ hợp ga Ngọc Hồi không đơn thuần là một nhà ga trung chuyển hành khách mà được định hướng trở thành đầu mối kết nối nhiều loại hình đường sắt, gắn với các hoạt động kỹ thuật, vận hành và dịch vụ. Với quy mô khoảng 267 ha, dự án được kỳ vọng góp phần định hình lại cấu trúc đô thị khu vực phía Nam Hà Nội, mở ra không gian phát triển mới cho giao thông và công nghiệp đường sắt.

Theo KTS. Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, trước đây khu vực ga Ngọc Hồi từng được quy hoạch với diện tích khoảng 130 ha. Tuy nhiên, khi được xác định là đầu mối quan trọng của tuyến đường sắt Bắc - Nam, đồng thời phục vụ đường sắt đô thị và các tuyến có thể hình thành trong tương lai, chức năng của khu vực đã được mở rộng đáng kể. Ông cho rằng, việc tăng diện tích lên hơn 260 ha cần được nhìn nhận trong tổng thể nhu cầu phát triển đường sắt, thay vì chỉ tính toán theo quy mô một nhà ga thông thường.

“Ga Ngọc Hồi không chỉ là nơi đón, trả khách mà thực chất là một tổ hợp hỗ trợ cho hệ thống đường sắt lớn của Hà Nội. Nếu đảm nhiệm cả đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, các tuyến kết nối liên vùng và hoạt động kỹ thuật chuyên ngành thì quy mô hơn 260 ha có thể phù hợp. Những tổ hợp tương tự tại một số thành phố Đông Nam Á cũng cần diện tích từ khoảng 160 ha trở lên để đáp ứng các chức năng này”, KTS. Trần Huy Ánh phân tích.

Cục Đường sắt Việt Nam đề xuất chuyển chức năng nhà ga đầu mối hành khách quốc gia về Ngọc Hồi, Gia Lâm và ga hàng hóa về Yên Thường, Thường Tín

Theo ông Ánh, tổ hợp còn cần không gian dành cho thử nghiệm, đánh giá kỹ thuật đường sắt, bảo trì và chuẩn bị phương tiện. Trong tương lai, Hà Nội có thể khai thác nhiều loại đoàn tàu và công nghệ đường sắt khác nhau, đòi hỏi hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, có diện tích đủ lớn. Tuy nhiên, quy mô phù hợp không đồng nghĩa với việc có thể triển khai mà chưa làm rõ các chức năng cụ thể. Vấn đề quan trọng là xác định tổ hợp sẽ đảm nhiệm những nhiệm vụ gì, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đến đâu và được đầu tư theo lộ trình nào.

KTS. Trần Huy Ánh lưu ý, Việt Nam đang chuyển nhanh từ nền tảng đường sắt cũ sang các công nghệ hiện đại, trong khi quá trình phát triển liên tục của ngành đường sắt đã có những khoảng gián đoạn. Vì vậy, quy hoạch cần tính trước yêu cầu vận hành ở tốc độ cao, từ kích thước nhà ga, khu vực chứa tàu đến hệ thống kỹ thuật hỗ trợ.

“Chúng ta đang đi một bước rất nhanh từ công nghệ đường sắt thế kỷ XIX sang thế kỷ XXI, nên cần nhận diện đầy đủ những thách thức của kỹ thuật hiện đại. Khi tốc độ tàu tăng từ khoảng 60-70 km/h lên 160-200 km/h, thậm chí 300 km/h, yêu cầu về không gian nhà ga, khu lưu giữ đoàn tàu và các công trình kỹ thuật cũng thay đổi. Nếu không tính toán từ đầu, hạ tầng được đầu tư hôm nay có thể khó đáp ứng nhu cầu trong tương lai”, ông Ánh nhận định.

Từ góc nhìn phát triển đô thị, ông cho rằng, khu vực phía Nam Hà Nội có thể hình thành một tổ hợp đô thị - công nghiệp đường sắt, bao gồm nhà ga, dịch vụ vận tải, bảo trì, vận hành và các hoạt động sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật. Bởi vậy, cần nhìn nhận Ngọc Hồi trong mối liên hệ với hệ sinh thái công nghiệp đường sắt, thay vì giới hạn dự án trong phạm vi một đầu mối giao thông.

Phát triển đô thị TOD, tránh chạy theo bất động sản

Ở góc độ quy hoạch đô thị, GS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, cho rằng tổ hợp ga Ngọc Hồi là một trong những đầu mối quan trọng trong định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng) của Hà Nội.

Theo mô hình này, các khu vực quanh đầu mối giao thông được tổ chức phát triển đồng bộ với nhà ở, thương mại, dịch vụ và các tiện ích đô thị. Đây cũng là hướng phát triển đã được xác định trong Luật Thủ đô, nhằm khai thác hiệu quả hạ tầng giao thông và tạo điều kiện để người dân tiếp cận các phương tiện công cộng thuận tiện hơn.

Tuy nhiên, phát triển bất động sản quanh nhà ga là điều khó tránh khỏi khi hình thành các khu đô thị TOD. Điều quan trọng là hoạt động này phải tuân thủ quy hoạch, bảo đảm giao thông công cộng giữ vai trò trung tâm, không để mục tiêu khai thác quỹ đất lấn át yêu cầu phát triển hạ tầng.

GS. Đặng Hùng Võ cho rằng, quy hoạch chi tiết cần phân định rõ khu vực thương mại, khu dân cư và các công trình công cộng. Với quy mô dân số dự kiến hơn 56.000 người, tổ hợp không thể chỉ tập trung vào nhà ga và các công trình giao thông mà phải tính toán đầy đủ điều kiện sinh sống cho cộng đồng cư dân.

“Với một đầu mối TOD quy mô lớn, quy hoạch chi tiết phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện sống, từ trường học, bệnh viện, trung tâm văn hóa đến những dịch vụ công cộng thiết yếu. Các công trình này cần được tính toán theo quy mô dân số dự kiến, xác định rõ số lượng và vị trí phù hợp để tránh tình trạng hạ tầng xã hội không theo kịp tốc độ phát triển đô thị”, GS. Đặng Hùng Võ nhấn mạnh.

Bên cạnh hạ tầng, việc chuyển đổi quỹ đất nông nghiệp, ao hồ để triển khai dự án cũng cần được thực hiện theo quy hoạch và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân. Theo GS. Đặng Hùng Võ, cần phân chia thành các dự án cụ thể, trong đó có dự án hạ tầng đô thị và dịch vụ công cộng, việc lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện đấu thầu và xác định giá đất phải tuân thủ quy định pháp luật.

Một thách thức khác là bảo đảm tính khả thi trong quá trình triển khai, bởi đây là dự án có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp và cần nhiều thời gian đầu tư. Theo KTS. Trần Huy Ánh, không gian quy hoạch có thể được khai thác theo từng giai đoạn, phục vụ các mục tiêu khác nhau trong thời gian chờ hoàn thiện toàn bộ tổ hợp. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có kịch bản phát triển và lộ trình rõ ràng.

Ông cảnh báo, nếu thiếu mục tiêu cụ thể và phương án tổ chức thực hiện, những khu vực được quy hoạch với kỳ vọng lớn vẫn có nguy cơ rơi vào tình trạng phát triển dở dang, lãng phí nguồn lực đất đai. Do đó, việc chuẩn bị quỹ đất cần đi cùng kế hoạch đầu tư, khai thác và chuyển tiếp công năng phù hợp.

Để hạn chế những bất cập ngay từ đầu, KTS. Trần Huy Ánh đề xuất các cơ quan liên quan công bố rộng rãi thông tin quy hoạch, nhiệm vụ thiết kế và tổ chức tham vấn xã hội. Việc tham gia của giới chuyên môn, các chuyên gia trẻ và cộng đồng sẽ giúp bổ sung góc nhìn, nhận diện những vấn đề có thể phát sinh trong quá trình phát triển.

Cùng với đó, GS. Đặng Hùng Võ cho rằng, cần tăng cường cơ chế giám sát dựa trên sự tham gia của người dân, công khai thông tin và trách nhiệm giải trình của cơ quan quản lý. Đây là những yếu tố quan trọng để bảo đảm quy hoạch được thực hiện đúng định hướng, hạn chế điều chỉnh tùy tiện và bảo vệ lợi ích công cộng.

“Quản trị đô thị cần có sự tham gia giám sát của người dân, thông tin quản lý phải được công khai, minh bạch và cơ quan Nhà nước phải có trách nhiệm giải trình. Chúng ta không nên chỉ dựa vào các cơ quan trong khu vực công để giám sát mà cần vận dụng kinh nghiệm quốc tế, tạo điều kiện để người dân tham gia vào quá trình này”, GS. Đặng Hùng Võ nêu quan điểm.

Tổ hợp ga Ngọc Hồi có thể trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực phía Nam Hà Nội, nhưng hiệu quả không chỉ được đo bằng diện tích quy hoạch hay số lượng tuyến đường sắt kết nối. Một quy hoạch thành công cần bảo đảm sự đồng bộ giữa giao thông, đô thị, công nghiệp và hạ tầng xã hội, đồng thời có lộ trình thực hiện khả thi, minh bạch và đáp ứng nhu cầu thực tế.