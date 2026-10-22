Quy hoạch mùi hương đô thị nhìn từ những hàng hoa sữa Hà Nội

VOV.VN - Những ngày qua, “hoa sữa” và “hương hoa sữa” đã trở thành những từ khóa thu hút sự quan tâm đặc biệt trên mạng xã hội và các công cụ tìm kiếm. Chỉ trong một ngày, lượng tìm kiếm từ khóa “mùi hoa sữa” trên Google tăng hơn 5.000%, trong khi từ khóa “hoa sữa” tăng 1.100% so với một tuần trước đó
VOV.VN - Một nàng tiên nhỏ xíu như ngón tay út sống trong ống tre giữa rẫy dưa. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với hoàng tử đã đưa nàng bước vào hành trình đầy thử thách. Liệu nàng Út có vượt qua những mưu kế hiểm hóc và tìm được hạnh phúc? Các bé cùng nghe truyện cổ tích “Nàng tiên trong ống tre” nhé!
VOV.VN - Vợ chồng tôi lấy nhau hơn 20 năm, đến nay tôi mới 40 tuổi đã xuất hiện tình trạng "yếu". Làm thế nào để nâng cao khả năng để cuộc sống vợ chồng thêm thăng hoa? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải và chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa lời tư vấn cho người đàn ông.
VOV.VN - Với vợ cả tôi đã 6 đứa con. Trong thời gian đi công trình tôi lại có 2 đứa con với 2 bài khác. Bây giờ kinh tế khó khăn hơn, rất khó để duy trì cuộc sống thế này. Tôi nên làm sao? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải chia sẻ và tư vấn cho nhân vật.