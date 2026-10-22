Thứ Năm, 09:27, 22/10/2026

Quy hoạch mùi hương đô thị nhìn từ những hàng hoa sữa Hà Nội

VOV.VN - Những ngày qua, “hoa sữa” và “hương hoa sữa” đã trở thành những từ khóa thu hút sự quan tâm đặc biệt trên mạng xã hội và các công cụ tìm kiếm. Chỉ trong một ngày, lượng tìm kiếm từ khóa “mùi hoa sữa” trên Google tăng hơn 5.000%, trong khi từ khóa “hoa sữa” tăng 1.100% so với một tuần trước đó