Từ nguồn tin do nhân dân cung cấp kết hợp với các dấu tích chiến trường, lực lượng tìm kiếm từng bước xác định vị trí, tổ chức đào tìm và quy tập các hài cốt liệt sĩ.

Nhiều di vật được phát hiện kèm theo các hài cốt

14 hài cốt liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ xét nghiệm ADN để xác định danh tính. Các hài cốt hiện được đưa về quàn tại đơn vị Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2.

Hài cốt các liệt sĩ đang được quàn tại đơn vị Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2

Hiện nay, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm tại các khu vực lân cận.