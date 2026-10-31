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Quy tập hài cốt nữ liệt sĩ bọc trong hai lớp võng dù ở Đắk Lắk

Thứ Bảy, 16:59, 31/10/2026
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VOV.VN - Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với các lực lượng quy tập một hài cốt nữ liệt sĩ tại xã Hòa Mỹ. Hài cốt được bọc trong hai lớp võng dù, cùng nhiều di vật phục vụ xác minh danh tính.

Ngày 30/10, chính quyền và Ban CHQS xã Hòa Mỹ phối hợp với Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk, tổ chức khai quật, quy tập một hài cốt liệt sĩ tại khu vực Gò Bến Đá, thôn Mỹ Thành, xã Hòa Mỹ.

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Hài cốt nữ liệt sĩ được quy tập sau 60 năm hy sinh. (Ảnh: Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk)

Theo thông tin từ ông Dương Thanh Tu, 63 tuổi, trú thôn Xuân Mỹ, xã Hòa Mỹ, năm 1966, ông Trần Công Thành, thường gọi là Bốn Thành, người tham gia hoạt động cách mạng tại địa phương, đã trực tiếp chôn cất ba liệt sĩ hy sinh tại khu vực này. Trong đó, phần mộ của liệt sĩ Dương Thị Bảnh, chị gái ông Tu, và một liệt sĩ khác sau này đã được thân nhân tìm kiếm, quy tập về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ địa phương.

Người còn lại là một nữ liệt sĩ chưa rõ tên tuổi, quê quán. Theo lời kể của ông Thành, người này bị thương do bom cháy, được đưa đến Bệnh xá Suối Đá, thôn Suối Phẩn (nay là thôn Mỹ Thành) cứu chữa nhưng không qua khỏi. Sau khi hy sinh, nữ liệt sĩ được ông Thành chôn cất gần hai liệt sĩ trước đó.

Trong nhiều năm, ông Thành và ông Tu thường xuyên chăm sóc các phần mộ. Sau khi ông Thành qua đời khoảng 5 năm trước, ông Tu tiếp tục hương khói, trông nom phần mộ nữ liệt sĩ.

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Hài cốt nữ liệt sĩ được bọc trong 2 lớp võng dù. (Ảnh: Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk)

Thông tin về phần mộ được cựu chiến binh Nguyễn Bá Thuyết, trú phường Tuy Hòa, kết nối và chuyển đến Ban CHQS xã Hòa Mỹ. Từ nguồn tin này, Ban CHQS xã phối hợp với Đội K51 nhiều lần khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng, đối chiếu thông tin để xác định vị trí chôn cất.

Kết quả khai quật ngày 30/10 cho thấy hài cốt được bọc trong hai lớp võng dù, cùng nhiều di vật như cúc áo quần, khăn voan, tất chân. Đối chiếu lời kể của nhân chứng với các di vật tìm thấy, lực lượng chức năng xác định đây là hài cốt nữ liệt sĩ. Mẫu sinh phẩm được lấy để phục vụ giám định ADN theo quy định, tiến tới xác định danh tính.

Hiện hài cốt liệt sĩ được bảo quản, thờ cúng tại phòng thờ Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Hòa Mỹ, chờ tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng.

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Nữ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk kêu gọi các cựu chiến binh và người dân có thông tin liên quan tiếp tục cung cấp cho cơ quan chức năng, góp phần sớm xác định danh tính liệt sĩ.

Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk kêu gọi các cựu chiến binh và người dân có thông tin liên quan tiếp tục cung cấp cho cơ quan chức năng, góp phần sớm xác định danh tính, đưa liệt sĩ trở về với quê hương, đồng đội và gia đình.

Đây là hài cốt liệt sĩ thứ 55 được Đội K51 tìm kiếm, quy tập tại tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia, trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

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Đắk Lắk quy tập 2 hài cốt liệt sĩ Tiểu đoàn 85

VOV.VN - Chiều 28/10, Đội K51, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ban CHQS xã Tuy An Tây và chính quyền địa phương quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ thuộc Tiểu đoàn 85, Tỉnh đội Phú Yên (cũ).

Công Bắc/VOV -Tây Nguyên
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