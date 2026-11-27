Quy tập thêm 12 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
VOV.VN - Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM vừa phát hiện, cất bốc thêm 12 hài cốt liệt sĩ tại Khu B, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy tại đây lên 1.153 bộ.
Ngày 27/11, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ (Đội K74) thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, trong ngày, đơn vị tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.
Sau khi xử lý hơn 630m3 đất, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập thêm 12 hài cốt liệt sĩ. Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 27/11, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập được 1.153 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM.
Trong số này, 1.120 hài cốt được phát hiện, quy tập riêng lẻ; 33 hài cốt còn lại được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí tại Khu B. Có 383 bộ hài cốt kèm di vật.
Trước đó, hồi giữa tháng 10, 731 hài cốt liệt sĩ tìm thấy trong đợt I, đã được tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định. Riêng đợt II, từ ngày 15/10 đến nay, đã quy tập thêm 422 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó có 76 bộ kèm di vật.