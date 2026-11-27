Ngày 27/11, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ (Đội K74) thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, trong ngày, đơn vị tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Đội K74 vừa phát hiện, cất bốc thêm 12 hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: BTL TP.HCM

Sau khi xử lý hơn 630m3 đất, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập thêm 12 hài cốt liệt sĩ. Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 27/11, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập được 1.153 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM.

Trong ngày, lực lượng tìm kiếm đã đào và xử lý hơn 630 m³ đất để mở rộng khu vực tìm kiếm. (Ảnh: BTL TP.HCM)

Trong số này, 1.120 hài cốt được phát hiện, quy tập riêng lẻ; 33 hài cốt còn lại được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí tại Khu B. Có 383 bộ hài cốt kèm di vật.

Những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt của cán bộ, chiến sĩ Đội K75 khi miệt mài đào bới từng lớp đất dưới nắng gắt. Ảnh: BTL TP.HCM

Trước đó, hồi giữa tháng 10, 731 hài cốt liệt sĩ tìm thấy trong đợt I, đã được tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định. Riêng đợt II, từ ngày 15/10 đến nay, đã quy tập thêm 422 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó có 76 bộ kèm di vật.