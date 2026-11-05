Quy tập thêm 17 hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số lên 959 bộ

Ngày 5/11, theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM (Đội K74), trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 630 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 630 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. (Ảnh: BTL TP.HCM)

Đội K74 đã huy động 3 máy cuốc, một xe ben và 2 xe tải loại 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất.

Kết quả, trong ngày lực lượng tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM phát hiện, quy tập thêm 17 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 2 bộ kèm di vật.

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM quy tập được thêm 17 hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: BTL TP.HCM)

Trong đợt tìm kiếm thứ hai, từ ngày 15/10 đến 5/11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 228 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó có 47 bộ kèm di vật. Trước đó, đợt một đã quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và đã tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Cộng dồn cả 2 đợt tìm kiếm, tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng là 959 bộ. (Ảnh: BTL TP.HCM)

Cộng dồn cả 2 đợt tìm kiếm, tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng là 959 bộ, trong đó có 354 bộ kèm di vật.

Cụ thể trong số này có 926 hài cốt liệt sĩ được quy tập riêng lẻ; 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B.