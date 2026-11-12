Quy tập thêm 4 hài cốt liệt sĩ tại vườn điều của già làng trên biên giới Gia Lai

Đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) cho biết, 4 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong đợt tìm kiếm từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 11. Như vậy, từ ngày 5/10 đến nay, lực lượng chức năng đã quy tập được 24 hài cốt liệt sĩ tại khu vực làng Bi, xã Ia Dom.

Trước đó, từ nguồn tin do già làng, cựu chiến binh Siu Pich (72 tuổi) cung cấp, Đội K52 đã tiến hành khảo sát, xác minh thực địa. Qua đối chiếu thông tin với sơ đồ chiến tranh trên địa bàn, lực lượng chức năng nhận định nguồn tin có cơ sở, từ đó tổ chức tìm kiếm tại khu vực vườn điều của gia đình ông Siu Pich.

Lực lượng chức năng quy tập hài cốt liệt sĩ tại làng Bi, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai.

Cùng với hài cốt liệt sĩ, có các di vật cũng được tìm thấy gồm những mảnh tăng đã mục nát và đinh. Toàn bộ 24 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này đã được thu nhận mẫu sinh phẩm để phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ.

Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai, từ ngày 1/1/2025 đến 11/11/2026, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 117 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 83 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong nước và 34 hài cốt được tìm thấy tại Campuchia.