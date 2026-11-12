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Quy tập thêm 5 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số lên 1.017

Thứ Năm, 18:00, 12/11/2026
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VOV.VN - Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM vừa phát hiện, cất bốc thêm 5 hài cốt liệt sĩ tại Khu B, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy lên 1.017 bộ.

 

Ngày 12/11, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết trong ngày, đơn vị tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Sau khi xử lý hơn 620 m³ đất, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập, cất bốc thêm 5 hài cốt liệt sĩ.

quy tap them 5 hai cot liet si tai cong vien le thi rieng, nang tong so len 1.017 hinh anh 1
Đội K74 thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM vừa phát hiện, cất bốc thêm 5 hài cốt liệt sĩ tại Khu B. (Ảnh: BTL TP.HCM)

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 12/11, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập được 1.017 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM.

Trong số này, 984 hài cốt được phát hiện, quy tập riêng lẻ; 33 hài cốt còn lại được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí tại Khu B. Có 371 bộ hài cốt kèm di vật.

quy tap them 5 hai cot liet si tai cong vien le thi rieng, nang tong so len 1.017 hinh anh 2
Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 12/11, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập được 1.017 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: BTL TP.HCM)

Trước đó, hồi giữa tháng 10, 731 hài cốt liệt sĩ tìm thấy quy tập trong đợt một đã được tổ chức truy điệu, an táng theo quy định. Đợt hai, từ ngày 15/10 đến 12/11, đã quy tập được 286 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó có 64 bộ kèm di vật.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
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