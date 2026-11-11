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Quy tập thêm 60 hài cốt liệt sĩ tại xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang

Thứ Tư, 16:40, 11/11/2026
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VOV.VN - Sáng 11/11, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Thanh Thủy tổ chức cất bốc, quy tập 60 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Bình độ 300 thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy.

 

Đây là hài cốt các cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Các hài cốt liệt sĩ được phát hiện trong quá trình Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các cựu chiến binh Sư đoàn 356 khảo sát, xác minh, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực Bình độ 300.

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã Thanh Thủy cùng cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Trong quá trình tìm kiếm, cất bốc, lực lượng chức năng phát hiện nhiều phần di cốt cùng các di vật của bộ đội như giày dép, cúc áo, thắt lưng, quân trang và vật dụng cá nhân. Do nằm lâu dưới lòng đất, chịu tác động của điều kiện địa chất và thời tiết, nhiều phần di cốt đã bị phong hóa, không còn nguyên vẹn. Các di vật được thu thập, bảo quản cẩn thận để phục vụ công tác xác minh, đối chiếu, tìm kiếm thông  tin và xác định danh tính liệt sĩ.

quy tap them 60 hai cot liet si tai xa thanh thuy, tinh tuyen quang hinh anh 1
Lực lượng chức năng tổ chức cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ tại bình độ 300, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy trong ngày 11/11.

Mặc dù địa hình hiểm trở, nhiều đá tai mèo, hố hào, hầm sập và thời tiết diễn biến phức tạp, cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên trì bám địa bàn, tỉ mỉ bóc tách từng lớp đất đá để đưa các anh trở về với đồng đội.

Sau khi cất bốc, 60 hài cốt liệt sĩ được đưa về Nhà quàn Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để chăm sóc, hương khói theo nghi thức trang nghiêm trước khi tổ chức lễ truy điệu và an táng theo quy định.

quy tap them 60 hai cot liet si tai xa thanh thuy, tinh tuyen quang hinh anh 2
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, chính quyền xã Thanh Thủy cùng Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ thực hiện nghi thức phủ Quốc kỳ lên các tiểu quách đựng hài cốt liệt sĩ.

Như vậy, từ đầu Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Tuyên Quang đã quy tập được 340 hài cốt liệt sĩ. Đây là kết quả có ý nghĩa đặc biệt khi Chiến dịch 500 ngày đêm đã đi qua một nửa chặng đường thiêng liêng, với biết bao cuộc đoàn tụ khiến những người chứng kiến không khỏi xúc động.

Phía sau mỗi hài cốt được tìm thấy là hàng chục, hàng trăm ngày băng rừng, vượt núi, bám đá, lần theo từng ký ức của các cựu chiến binh và từng dấu tích còn sót lại nơi chiến trường xưa.

Mỗi bước chân trên hành trình tìm đồng đội là một hành trình tri ân. Mỗi hài cốt được đưa về là thêm một lần đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" được viết tiếp bằng trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng trọn tuổi xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Cẩm Lê-Linh Thương/VOV.VN
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