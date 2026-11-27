Từ nguồn tin do nhân dân cung cấp cùng những dấu tích chiến trường, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị từng bước xác định vị trí, tổ chức lực lượng đào tìm và quy tập được 9 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn Cổ Thành. Tính đến nay, tại thôn Cổ Thành và thôn Thượng Phước, xã Triệu Phong, đã có 23 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, quy tập.

Nhiều hài cốt liệt sĩ được phát hiện nằm sâu dưới các hầm cá nhân và giao thông hào

Đáng chú ý, nhiều hài cốt liệt sĩ được phát hiện nằm sâu dưới các hầm cá nhân và giao thông hào; một số hài cốt được bọc trong tăng võng. Cùng với đó, lực lượng tìm kiếm còn tìm thấy nhiều di vật gắn liền với các liệt sĩ như dép cao su, thắt lưng, cúc áo, bật lửa và các vật dụng sinh hoạt khác. Những dấu tích, di vật này là chứng cứ quý giá, góp phần cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính liệt sĩ.

Nhiều di vật được tìm thấy kèm theo hài cốt liệt sĩ

Ngay sau khi quy tập, 9 hài cốt liệt sĩ được lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ xét nghiệm ADN, từng bước tiến tới xác định danh tính. Các hài cốt được đưa về quàn tại đơn vị Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị.

Các hài cốt được đưa về quàn tại đơn vị Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2,Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị

Hiện nay, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2,Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm tại các khu vực lân cận.