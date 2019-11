Quỹ Thiện Tâm thông qua VOV hỗ trợ nạn nhân thiệt mạng ở Anh

Ngày 23/10 vừa qua đã xảy ra vụ việc đau lòng khi 39 người quốc tịch Việt Nam, chủ yếu quê ở 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tử vong trên container ở Essex (Anh).



Tổng giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ trao tặng bảng tiền hỗ trợ các nạn nhân trong vụ 39 người tử vong tại Anh.

Nhằm góp phần giúp đỡ cho gia đình các nạn nhân quê ở Nghệ An và Hà Tĩnh trong vụ việc này, Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn Vingroup) thông qua Đài Tiếng nói Việt Nam gửi tiền hỗ trợ nhân đạo các gia đình có người thân tử nạn tại Anh ngày 23/10/2019 mỗi gia đình 20 triệu đồng.



Tổng số tiền 620 triệu đồng sẽ được trao tận tay đến gia đình của 31 người quê ở Nghệ An và Hà Tĩnh tử nạn trong vụ việc diễn ra tại Anh.



Hôm nay 18/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc VOV - Nguyễn Thế Kỷ đã trực tiếp trao tiền hỗ trợ trước thời điểm diễn ra lễ khai mạc giải Futsal HD Bank Cúp QG 2019 tại nhà thi đấu Quân khu 4 - Nghệ An./.