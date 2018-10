Ra mắt Trung tâm hợp tác phòng chống ma túy các nước Tiểu vùng Mekong

Trung tâm hợp tác phòng chống ma tuý thứ 3 của các nước Tiểu vùng sông Mekong vừa ra mắt và đi vào hoạt động hôm qua (12/10) tại Lào với sự chứng kiến của hơn 100 đại biểu của 6 nước thành viên là Lào, Thái Lan, Myanmar, Trung Quốc, Campuchia và Việt Nam; Đại diện cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc khu vực Châu Á và Thái Bình Dương, các tổ chức đối tác của Tiểu vùng sông Mekong tham dự.

Quang cảnh buổi ra mắt Trung tâm.

Tại lễ ra mắt Trung tâm, Thứ trưởng Bộ An ninh Lào Somevang Thammasith nêu bật chủ trương nhất quán cũng như kết quả phòng chống ma túy của Lào, đánh giá cao kết quả hợp tác phòng chống ma túy giữa các nước Tiểu vùng sông Mekong thời gian qua, đồng thời khẳng định Lào luôn thực hiện nghiêm túc những thỏa thuận đã đạt được, nỗ lực phấn đấu cho các mục tiêu chung của khu vực.

Việc đưa Trung tâm hợp tác phòng chống ma tuý Tiểu vùng sông Mekong vào hoạt động sẽ giúp Lào vận dụng linh hoạt và phù hợp các công ước quốc tế về kiểm soát ma túy, xây dựng chiến lược kiểm soát ma túy của quốc gia, tăng cường tính tự chủ, đóng góp và chia sẻ trách nhiệm trong đấu tranh, phòng chống ma túy.

Lãnh đạo Bộ An ninh Lào cắt băng ra mắt Trung tâm hợp tác phòng chống ma tuý Tiểu vùng sông Mekong.

Kế hoạch Hành động sông Mekong an toàn là sáng kiến do Trung Quốc và Thái Lan đồng khởi xướng từ năm 2013 nhằm nỗ lực giải quyết tệ nạn buôn bán ma tuý ở khu vực Tam Giác Vàng và các điểm nóng khác. Việt Nam tham gia cơ chế hợp tác Mekong an toàn từ năm 2016.

Tính đến tháng 7 năm nay, sự hợp tác này đã giúp các nước phát hiện và bắt giữ 33.000 vụ, 53.000 đối tượng, tịch thu hơn 99 tấn ma túy và gần 346 tấn tiền chất, hóa chất các loại./.

