Rà soát các cơ sở kinh doanh ẩm thực trong khu phố cổ Hội An

Trong số gần 150 người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Phượng ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, có 33 người quốc tịch Úc, Anh, Nhật, Chi Lê và 1 người Việt Nam quốc tịch Đức. Các bệnh nhân đang được điều trị tại nhiều cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam và các cơ sở y tế tại thành phố Đà Nẵng. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, nhiều người được xuất viện.

Một du khách đến từ thành phố Hà Nội đang được điều trị tại một Trung tâm Y tế thành phố Hội An cho biết, cả gia đình chị vừa đến thành phố Hội An tham quan thì bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Phượng:

“Gia đình tôi có 4 người có ăn bánh mì Phượng vào 19 giờ ngày 11/9, đến 3 giờ sáng 12/9 thì có 2 người bị đau bụng và đi ngoài. Hai thành viên còn lại của nhà tôi đến 7 sáng 12/9 cũng có triệu chứng tương tự. Tất cả đều bị nôn mửa và đi ngoài nhiều lần”- Du khách này nói.

Bánh mì Phượng tại thành phố Hội An

Bánh mì Phượng là món ăn khá nổi tiếng tại thành phố Hội An, được du khách trong và ngoài nước biết đến

Hầu hết bệnh nhân khi nhập viện đều có dấu hiệu đau bụng, sốt cao, tiêu chảy nhiều lần và kéo dài sau ăn bánh mì được mua từ tiệm bánh mì Phượng tại số 2B, đường Phan Chu Trinh, phường Minh An, thành phố Hội An hôm 11/9. Đoàn Kiểm tra của ngành Y tế tỉnh Quảng Nam đã đến cơ sở này kiểm tra, lấy mẫu chuyển vào Viện Pasteur Nha Trang kiểm nghiệm và đang chờ kết quả trong vài ngày tới. Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã yêu cầu Sở Y tế Quảng Nam chỉ đạo tạm thời đình chỉ hoạt động của cơ sở bánh mì Phượng, kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm của cơ sở này, truy xuất nguồn gốc, lấy mẫu thực phẩm nghi ngờ để xét nghiệm, điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ việc.

Đô thị cổ Hội An là điểm du lịch thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Nơi đây được du khách yêu mến bởi ẩm thực phong phú với rất nhiều món ăn nổi tiếng. Trước khi xảy ra sự việc ngộ độc cho gần 150 người, bánh mì Phượng tại thành phố Hội An từng được đầu bếp đẳng cấp thế giới đánh giá là "loại bánh ngon nhất thế giới". Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An cho biết, qua sự việc ngộ độc thực phẩm hàng loạt vừa qua, thành phố sẽ tập trung rà soát công tác quản lý điều kiện cơ sở vật chất, an toàn vệ sinh thực phẩm trong khu phố cổ.

“Thành phố Hội An có một đội kiểm tra liên ngành, sẽ thường xuyên tăng cường việc tuyên truyền, kiểm tra. Chúng tôi kiên quyết xử lý những trường hợp chưa tuân thủ hoặc chưa làm tốt các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm để ngăn chặn, không để xảy ra những việc như vừa qua”- Ông Lanh cho hay.

Du khách từng xếp hàng rất đông để chờ mua bánh mì Phượng

Đoàn kiểm tra của Trung tâm Y tế tỉnh Quảng Nam làm việc với tiệm bánh mì Phượng

Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu Trung tâm Y tế thành phố Hội An khẩn trương rà soát tất cả trường hợp liên quan tới vụ ngộ độc thực phẩm, tổng hợp thông tin ca bệnh đang điều trị tại các cơ sở trong và ngoài tỉnh; kiến nghị xử lý đối với cơ sở gây ngộ độc thực phẩm khi có kết luận vụ ngộ độc thực phẩm. Được biết, mức xử phạt hành chính tối đa đối với cơ sở gây ngộ độc thực phẩm là 50 triệu đồng, đồng thời sẽ đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh có thời hạn, cho đến khi khắc phục.

“Chúng tôi đề nghị thành phố Hội An giám sát việc dừng hoạt động của cơ sở bánh mì Phượng cho đến khi có kết luận vụ ngộ độc của cơ quan có thẩm quyền; Kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với cơ sở gây ngộ độc thực phẩm khi có kết luận vụ ngộ độc thực phẩm; Tăng cường công tác kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh”- Ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết.