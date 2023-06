Rào vỉa hè bằng cột bê tông, có khả thi?

Hà Nội phát triển nóng về phương tiện giao thông cá nhân, dẫn đến tình trạng thiếu chỗ đỗ xe ô tô. Hình ảnh ôtô đỗ dọc đường 1 chiều, xe ô tô đỗ tràn vỉa hè là rất dễ bắt gặp. Có những nơi, vỉa hè vừa lát, chưa kịp khô xi măng, xe ô tô đã đỗ đầy khiến chất lượng vỉa hè ngày càng xuống cấp. Người đi bộ thì không thể di chuyển trên vỉa hè, nơi vốn dành cho họ.

Vỉa hè vốn dành cho người đi bộ...

... nhưng bị lấn chiếm khiến người đi bộ tràn xuống đường

Thời gian qua, tuyến phố Lê Trọng Tấn thuộc phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã “mọc lên” các trụ bê tông. Nhiều người dân cho biết, việc rào chắn vỉa hè bằng các trụ bê tông đã lập tức phát huy tác dụng, bởi sau khi xây các trụ đá người dân có thể đi bộ, dạo mát, tập thể dục trên vỉa hè, phần đường vốn dĩ phải dành cho họ. Gần 50 trụ bê tông được đặt theo hàng ngang, tại điểm đầu và điểm cuối các đoạn vỉa hè. Những trụ bê tông này được đặt cách nhau khoảng 1 - 1,2m, cao khoảng 45cm, có đường kính 35cm và được gắn phản quang để cảnh báo cho người dân vào ban đêm.

Người đồng tình thì khen văn minh, thuận tiện, đảm bảo cho người đi bộ. Có người còn mong muốn rào nhiều hơn để xe ô tô không lao được lên vỉa hè.

Các rào chắn bằng cột bê tông được dựng lên...

... nhằm bảo vệ vỉa hè tránh việc ô tô lao lên làm chỗ đỗ...

... và tạo ra không gian cho người đi bộ.

Thế nhưng cũng có ý kiến phản đối, nhất là những người đang được đỗ xe trên vỉa hè. Từ ngày lắp các trụ bê tông này, xe ô tô dừng đỗ dưới lòng đường lại “nhiều hơn” do không thể lên vỉa hè, gây mất an toàn giao thông cho người dân. Nhiều người phân trần, thành phố đất chật, người đông nhiều lúc không tìm nổi một chỗ đỗ xe.

“Nếu mà gửi xe ở những bãi dịch vụ thì mất khá nhiều tiền, cứ 25.000-30.000/1 tiếng. Những phụ phí đó mà bắt khách hàng phải chịu thì khó lắm. Cánh tài xế bọn mình chả biết đỗ đâu cả.”- anh Phạm Văn Chiến, một tài xế taxi giãi bày.

Vỉa hè được rào lại nên xe ô tô đỗ tràn xuống lòng đường...

... hoặc đỗ kiểu san sát nhau...

... gây mất mỹ quan đô thị.

Thậm chí, đỗ ô tô tràn cả điểm chờ xe buýt, gây khó khăn cho việc ra vào của xe buýt công cộng.

Lãnh đạo UBND phường Khương Mai cho biết, đoạn vỉa hè vừa được tu bổ, sửa chữa thì bị người dân đỗ ô tô tràn lan. Từ khi được lắp các trụ bê tông thì không còn ô tô nào đỗ trên vỉa hè, đảm bảo an toàn cho người đi bộ và hạn chế gây hỏng đá lát vỉa hè. UBND phường đã có văn bản gửi Sở GTVT đề nghị cắm biển cấm dừng đỗ dưới lòng đường để đảm bảo an toàn giao thông, tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời từ sở GTVT Hà Nội. Ông Trần Xuân Duy, Chủ tịch UBND phường Khương Mai cho biết, khi các lái xe đỗ ở nơi không có biển cấm dừng đỗ thì công an chỉ được phép nhắc nhở, xử lý rất khó. Muốn xử lý dứt điểm cần có chế tài, có căn cứ quy định của pháp luật. "Nếu việc cấm dừng đỗ không thể thực hiện, chúng tôi kiến nghị Sở GTVT cấp phép cho một đơn vị có chức năng trông giữ xe để đảm bảo tiền vào ngân sách nhà nước đúng với quy định”- ông Trần Xuân Duy bày tỏ.

Chức năng của vỉa hè cần được xác định rõ trong đời sống đô thị

Biện pháp để bảo vệ vỉa hè khỏi tình trạng dừng đỗ xe trái quy định trong những năm qua gặp nhiều khó khăn. Việc lắp trụ bê tông hay lắp rào chắn ở một số tuyến phố của Hà Nội chỉ là giải pháp tạm thời. Điều quan trọng nhất là ý thức gìn giữ vỉa hè của đa số người dân, phải xác định rõ chức năng của vỉa hè trong đời sống đô thị, có như vậy mới không làm mất mỹ quan, cũng như đảm bảo được an toàn giao thông đô thị./.