Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ từ nhu cầu vận hành của nhà máy

Ngày 18/11/2026, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Chuyển giao Tri thức (RCD), Trường Đại học Điện lực, đã có buổi làm việc với Công ty Nhiệt điện Uông Bí. Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về các hướng hợp tác nhằm giải quyết những vấn đề kỹ thuật trong sản xuất điện, tạo cơ hội thực hành, nghiên cứu cho sinh viên, đồng thời bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, kỹ sư và nhân viên kỹ thuật của nhà máy.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về các vấn đề kỹ thuật gắn với hoạt động sản xuất điện, trong đó có xử lý nước làm mát, sử dụng nhiên liệu, tối ưu hóa vận hành và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Đây là những nội dung được xem xét nhằm xác định các hướng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ phù hợp với điều kiện vận hành của nhà máy.

TS. Doãn Hà Thắng, Phó Giám đốc, phụ trách Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Chuyển giao Tri thức (RCD), phát biểu tại buổi làm việc với Công ty Nhiệt điện Uông Bí.

Từ những vấn đề cụ thể trong sản xuất, RCD và Công ty Nhiệt điện Uông Bí thảo luận khả năng phối hợp nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá các giải pháp kỹ thuật. Kết quả khảo sát, thử nghiệm sẽ là cơ sở để xem xét tính khả thi của từng giải pháp, cũng như khả năng ứng dụng và chuyển giao công nghệ vào thực tế sản xuất điện.

Gắn đào tạo sinh viên với thực tiễn sản xuất điện

Hai bên thảo luận về việc xây dựng cơ chế phối hợp, tạo điều kiện để sinh viên Trường Đại học Điện lực có cơ hội thực hành, thí nghiệm và tham gia nghiên cứu tại nhà máy. Thông qua việc tiếp cận trực tiếp các hệ thống thiết bị và tìm hiểu quy trình vận hành, sinh viên có thể vận dụng kiến thức đã học vào các tình huống kỹ thuật thực tế, hiểu rõ hơn yêu cầu công việc và rèn luyện năng lực nghề nghiệp trong lĩnh vực sản xuất điện.

Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ kỹ thuật của nhà máy

RCD và Công ty Nhiệt điện Uông Bí cũng trao đổi về khả năng phối hợp xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng dành cho cán bộ, kỹ sư và nhân viên kỹ thuật của nhà máy. Nội dung đào tạo được định hướng theo nhu cầu thực tế của từng nhóm vị trí công việc và thế mạnh chuyên môn của các khoa thuộc Trường Đại học Điện lực. Qua đó, các chương trình có thể hỗ trợ đội ngũ kỹ thuật cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công tác vận hành và sản xuất.

Ông Đỗ Trung Kiên, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Uông Bí, phát biểu tại buổi làm việc.

Định hướng triển khai hợp tác trong thời gian tới

Đại diện Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Chuyển giao Tri thức và Công ty Nhiệt điện Uông Bí chụp ảnh lưu niệm sau buổi làm việc.

Trên cơ sở các nội dung đã trao đổi, hai bên thảo luận kế hoạch khảo sát thực tế tại nhà máy nhằm làm rõ nhu cầu kỹ thuật, điều kiện triển khai và tính khả thi của các giải pháp công nghệ. Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở để xác định những nội dung ưu tiên, xây dựng chương trình hợp tác tổng thể, gắn hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ với đào tạo sinh viên, phát triển nguồn nhân lực cho nhà máy.