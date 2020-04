Rét đậm, rét hại bao phủ, Sa Pa chỉ còn 6,3 độ C

Sáng 13/4, không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ tại các địa phương trong tỉnh Lào Cai đều hạ xuống rất thấp, trung bình chỉ 16 – 17 độ C. Vùng núi cao Bắc Hà còn 11,6 độ C. Riêng khu du lịch Sa Pa xuống thấp nhất kể từ đầu năm 2020 đến nay chỉ với 6,3 độ C.



Sa Pa rét hại chỉ còn 6,3 độ C

Dự báo ngày và đêm nay không khí lạnh vẫn tiếp tục tăng cường gây mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ các địa phương ở Lào Cai sẽ xuống ngưỡng cực tiểu.



Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân các địa phương cần chủ động các biện pháp bảo vệ sức khỏe trước thời tiết rét khắc nghiệt.



Trước đó, rạng sáng 12/4, mưa dông diện rộng xuất hiện tại Lào Cai gây ảnh hưởng thiệt hại nhẹ tại một số xã của huyện Văn Bàn./.