Rét kỷ lục 10 năm tràn về, Fansipan có suối băng trong suốt

Đêm 27 và rạng sáng 28/12, tại đỉnh Fansipan (Lào Cai), nhiệt độ giảm xuống 0 độ C khiến suối đóng thành băng.

Đến thời điểm hiện tại, nhiệt độ tăng lên dưới 10 độ làm tan dần lớp băng nhưng vẫn còn lại lớp băng mỏng xen kẽ những khoảng đá và cây cỏ khiến nhiều người thích thú.

Nhiều dòng suối nhỏ, nước đóng băng trở thành suối băng. Ảnh: Nguyễn Viết Mai

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 29/12, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài đến khoảng 3-4/1/2019. Từ đêm nay (28/12) đến 31/12, ở vùng núi cao Bắc Bộ đề phòng khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Dự báo mức độ rét đậm, rét hại diễn ra mạnh nhất vào ngày 29-30/12. Bắc Bộ xuất hiện một rãnh gió Tây di chuyển sang kết hợp với không khí lạnh ở tầng thấp gây ra mưa diện rộng, có nơi mưa vừa đến to. Việc đồng thời vừa mưa vừa rét sẽ khiến nhiệt độ ở khu vực này giảm rất sâu trong 2 ngày này.

Ảnh: Nguyễn Viết Mai

Suối băng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Ảnh: Nguyễn Viết Mai

Cụ thể, ngày 29-30/12, các tỉnh Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở vùng đồng bằng 8-11 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao dưới 3 độ C. Hà Nội cũng có mưa và rét hại dưới 10 độ C (đêm 29 ngày 30/12).

Đặc biệt, khu vực cao trên 1.500 m xuất hiện nhiệt độ dưới 0 độ C và mưa. Những khu vực như đèo Ô Quy Hồ, đèo Pha Đin, Sa Pa... có mưa tuyết và băng giá.

Những ngày sau, tình trạng rét đậm, rét hại vẫn còn, tuy nhiên, thời tiết khô hơn nên vùng núi phía Bắc chỉ còn khả năng có băng giá.

Đây là đợt rét mạnh nhất mùa đông năm nay và nằm trong những đợt rét đậm, rét hại nhất 10 năm gần đây. Với thời gian kéo dài (28/12 đến 3-4/1/2019), cường độ mạnh, nên nông nghiệp và đời sống của người dân ở vùng núi và trung du sẽ chịu ảnh hưởng lớn./.

