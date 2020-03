Rủ nhau tắm kênh, một học sinh bị đuối nước ở An Giang

Chiều nay (23/3), ông Trần Văn Thanh, Chủ tịch UBND thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, làm em Lê Nguyễn Hải Đ, 10 tuổi, ngụ ấp An Hưng, thị trấn An Phú chết đuối.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ ngày 22/3, em Hải Đ. và 2 em nữa cùng rủ nhau ra kênh Mới, thuộc khu Trung tâm thương mại huyện An Phú để tắm. Tuy nhiên, đến khoảng 12 giờ 45 phút, các em lên bờ nhưng không có Hải Đ. Ngay lúc đó, chị Lê Thị Nhị, nhà ở gần khu vực các em tắm phát hiện tri hô mọi người lội xuống kênh tìm kiếm nhưng không tìm thấy em Hải Đ.



Nhận tin báo, lực lượng Công an thị trấn An Phú phối hợp với người dân địa phương tiến hành tìm kiếm em Hải Đ. Đến khoảng 14 giờ 30 phút ngày cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện thi thể của em Hải Đ. cách khu vực các em bơi khoảng 300m. Hiện, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể em cho gia đình lo mai tang.

Sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo thị trấn An Phú đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên gia đình em.; Đồng thời, vận động các tập thể về các nhân trong và ngoài địa phương cùng chung tay, chia sẻ với mất mát của gia đình ./.