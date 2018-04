Rừng Tà Cú vẫn còn cháy âm ỉ

Lực lượng gần 100 người đã được điều động đến dập lửa tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận ngay khi vụ cháy lớn xảy ra. Đám cháy lan tỏa vẫn chưa thể không chế hoàn toàn.

Đêm 7/4, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú vẫn duy trì công tác chữa cháy dù gặp nhiều khó khăn. Hàng chục người ứng trực tham gia chữa cháy trực tiếp tại tiểu khu 296B. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là khu vực Bưng Trường, bởi đây là nơi trũng thấp có các lớp thực bì rất dày.

Lực lượng chữa cháy vẫn ứng trực chữa cháy trong đêm.

Máy thổi gió là phương tiện chủ yếu để ngăn đám cháy lan tỏa bằng cách thổi gió trực tiếp vào đám lửa, đồng thời thổi gom lá khô thành những đường băng cách lửa, không cho lửa bén qua vị trí mới. Mặc dù mỏi mệt, nhưng lực lượng ứng trực vẫn nỗ lực ngăn không cho đám cháy lan rộng.

Anh Lưu Minh Cường, nhân viên Hạt kiểm lâm huyện Hàm Thuận Nam trực tiếp cầm máy thổi tham gia chữa cháy nói: “Khói rất mù mịt nhưng chúng tôi phải cố gắng chữa cho dứt điểm".

Vụ cháy rừng Tà Cú được phát hiện vào lúc 10h trưa 7/4. Ngoài lực lượng tại chỗ, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú còn phối hợp huy động lực lượng của các xã lân cận, lực lượng của Hạt Kiểm lâm huyện và Quân sự huyện Hàm Thuận Nam tham gia chữa cháy.

Phương tiện chữa cháy chủ yếu là máy thổi gió để dập lửa và ngăn lửa lan tỏa.

Gần 100 người đã được điều động trực tiếp đến hiện trường. Một số vị trí đã được dập tắt, nhưng do có gió mạnh từ cấp 7 đến cấp 8 lửa đã lan qua một số khu vực mới. Công tác chữa cháy gặp không ít khó khăn.

Ông Võ Hữu Phương, Phó Giám đốc phụ trách Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú, tỉnh Bình Thuận cho biết: "Khó khăn nhất là do lượng gió quá lớn. Rừng này từ trước đây làm băng cản lửa thì không cháy, gần 4-5 năm nay không cháy. Nhưng năm nay do kinh phí ít, cày băng cản lửa chống cháy lại không có. Do đó khi phát ra cháy, vật liệu cháy nhiều quá. Gió lớn, anh em khống chế không được”.

Rừng Tà Cú vẫn cháy âm ỉ trong đêm. Đám cháy vẫn chưa được khống chế hoàn toàn.

Đã có khoảng 60 ha rừng bị cháy ở tiểu khu 269B. Đến sáng 8/4, đám cháy trên phạm vi rộng vẫn chưa được khống chế hoàn toàn. Công tác chữa cháy vẫn đang được tiếp tục để hạn chế thấp nhất thiệt hại tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú./.

Ảnh: Cứu rừng Tà Cú trong đêm VOV.VN - Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Tà Cú (tỉnh Bình Thuận) đang xảy ra cháy lớn. Gần 100 người được huy động tham gia chữa cháy, cứu rừng trong đêm.

Truy tìm các đối tượng phá rừng Tà Cú VOV.VN - Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận đã đề nghị Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Thuận Nam tổ chức xác minh, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi phá rừng.