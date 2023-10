Rượu là nguyên nhân khiến 5 người ngộ độc sau bữa ăn tại quán vỉa hè ở Bắc Kạn

Thông tin từ Phòng Quản lý An toàn vệ sinh thực phẩm – Sở Y tế Bắc Kạn cho biết: Kết quả xét nghiệm do Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia thực hiện đối với mẫu rượu trắng trong chén uống dở của bệnh nhân và phần rượu thừa thu được trên bàn ăn xác định: Hàm lượng Methanol trong mẫu phẩm là 16,7 %/V/V, cao gấp hơn 30 lần mức cho phép hiện nay. Đây là nguyên nhân khiến các thực khách ngộ độc.

Lực lượng y tế lấy mẫu thực phẩm để kiểm tra, xác định nguyên nhân vụ việc

Mâm lẩu gần như còn nguyên vẹn của các nạn nhân sau khi bị ngộ độc

Như VOV đã thông tin: Tối 17/10, nhóm 5 thực khách gồm 3 nam, 2 nữ (từ 21 đến 37 tuổi quê tại các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng) đến một quán vỉa hè thuộc tổ 8, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn để ăn lẩu và uống rượu.

Các bệnh nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn

Sau đó khoảng 10 phút, nhóm người có biểu hiện buồn nôn, choáng váng, đau bụng và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, trong đó có một số nam thanh niên rơi vào trạng thái hôn mê, bất tỉnh, giãn đồng tử. Được các y, bác sỹ cấp cứu kịp thời, cả 5 bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, ổn định sức khỏe, hiện đều đã xuất viện./.