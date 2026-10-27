Sà lan chở cần cẩu va chạm làm lệch nhịp ở Cà Mau

Chiều 26/10, UBND xã Đầm Dơi cho biết, các cơ quan chức năng đang phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành xử lý vụ sà lan va chạm làm lệch nhịp cầu Nông sản thực phẩm (cầu chữ S).

Sà lan gây ra vụ việc đang chở vật liệu đi xây cầu.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h15 cùng ngày. Thời điểm trên, một chiếc sà lan có số hiệu VR-09... thuộc Công ty Xây dựng T.H. do ông T.V.S. làm thuyền trưởng đang vận chuyển vật tư đi thi công công trình cầu khác.

Sà lan va chạm khiến nhịp giữa cầu bị lệch.

Trong lúc di chuyển, chiếc cần cẩu trên sà lan xảy ra va chạm vào công trình cầu làm lệch nhịp giữa cầu Nông Sản thực phẩm bắt qua địa bàn ấp 4 và ấp 2 (xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) khoảng 50 – 60cm.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát Giao thông đường thủy tỉnh phối hợp cùng UBND xã Đầm Dơi có mặt tại hiện trường để làm việc với đơn vị vận chuyển.

Giao thông qua cầu tạm thời bị tạm dừng.

Trước mắt, lực lượng chức năng đã tiến hành rào chắn, tạm dừng hoạt động lưu thông qua lại khu vực cầu để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân. Hiện, ngành chức năng đang đánh giá sơ bộ mức độ thiệt hại và xác minh làm rõ vụ việc, xử lý đúng theo quy định của pháp luật.