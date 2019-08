Sân bay Cát Bi và Vân Đồn tạm đóng cửa từ trưa nay do bão số 3

Do ảnh hưởng của bão số 3 (bão Wipha), Cục Hàng không Việt Nam vừa thông báo tạm ngừng khai thác các chuyến bay đến sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) và sân bay Cát Bi (Hải Phòng) từ 12 giờ trưa ngày 2/8 đến 12 trưa ngày 3/8 để đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động khai thác.

Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn, rạng sáng 3/8, dự báo cơn bão số 3 sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các chuyến bay khai thác tại sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) và sân bay Cát Bi (Hải Phòng). Do đó, các hãng hàng không đã điều chỉnh kế hoạch khai thác chuyến bay đến, đi từ các sân bay Hải Phòng và Vân Đồn trong các ngày 2-3/8.



Hàng loạt chuyến bay bị hủy, chuyển hướng

Cụ thể, trong ngày 2/8, trên đường bay giữa TP Hồ Chí Minh và Hải Phòng, Vietnam Airlines sẽ hủy các chuyến là VN1186, VN1189, VN1192, VN1193 và VN1194. Ngoài ra, Vietnam Airlines bay sớm các chuyến VN1184, VN1187 để đảm bảo hạ cánh tại sân bay Hải Phòng trước 12 giờ do sân bay Hải Phòng đóng cửa bởi ảnh hưởng của bão từ 12 giờ ngày 2/8 đến 12 giờ ngày 3/8.

Ảnh hưởng của bão số 3, hàng loạt chuyến bay bị đi/đến sân bay Cát Bi và Vân Đồn bị hủy chuyến, chuyển hướng bay.

Trên đường bay giữa Đà Nẵng và Hải Phòng, Vietnam Airlines hủy các chuyến VN1672, VN1673. Trên đường bay giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Vân Đồn, Vietnam Airlines hủy các chuyến VN1286, VN1287.

Trong ngày 3/8, giữa TP Hồ Chí Minh và Hải Phòng, Vietnam Airlines hủy chuyến bay VN1181. Hãng cũng lùi giờ khai thác các chuyến VN1180, VN1183 (dự kiến khoảng 5 tiếng) để đảm bảo hạ cánh tại sân bay Hải Phòng sau 12 giờ ngày 3/8.

Để hỗ trợ hành khách bị ảnh hưởng bởi cơn bão, trong ngày 2/8, Vietnam Airlines tăng thêm 1 chuyến bay khứ hồi giữa Đà Nẵng-Hà Nội và 1 chuyến bay khứ hồi giữa Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội. Hãng cũng thay tàu Airbus A321 bằng Boeing 787-9 có sức chứa lớn hơn trên 1 chuyến bay khứ hồi giữa Thành phố Hồ Chí Minh- Hà Nội. Từ Hà Nội, hành khách có thể dễ dàng, chủ động phương tiện để đến Hải Phòng, Vân Đồn hoặc bay đi các điểm nội địa khác. Vietnam Airlines hỗ trợ đặt lại chỗ miễn phí trên các chuyến bay tăng cường cho hành khách đến, đi từ Hải Phòng, Vân Đồn bị ảnh hưởng bởi cơn bão.

Hãng hàng không Vietjet cũng lên phương án điều chỉnh bay đến sân bay Vân Đồn và Cát Bi.

Theo đó, ngày 2/8, Vietjet ngừng khai thác 11 chuyến bao gồm VJ905/906 chặng Hải Phòng-Bangkok (Thái Lan)-Hải Phòng, VJ276/277/278/283 chặng Thành phố Hồ Chí Minh-Hải Phòng-Thành phố Hồ Chí Minh, VJ279/286 chặng Hải Phòng-Thành phố Hồ Chí Minh-Hải Phòng, VJ724/721 chặng Đà Nẵng-Hải Phòng-Đà Nẵng và VJ732 chặng Nha Trang-Hải Phòng.

Ngày 3/8, 13 chuyến bay của Vietjet sẽ ngừng khai thác bao gồm VJ699/692 chặng Hải Phòng-Đà Lạt-Hải Phòng, VJ751/750 chặng Hải Phòng-Pleiku-Hải Phòng, VJ767/768 chặng Hải Phòng-Phú Quốc-Hải Phòng, VJ270/272/273/281 chặng Thành phố Hồ Chí Minh-Hải Phòng-Thành phố Hồ Chí Minh, VJ488/489 chặng Cần Thơ-Hải Phòng-Cần Thơ và VJ731 chặng Hải Phòng-Nha Trang. Một số chuyến bay khác bị ảnh hưởng dây chuyền.

“Toàn bộ hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng được hỗ trợ theo đúng quy định của hãng,” đại diện Vietjet Air nhấn mạnh.

Đối với Hãng hàng không Jetstar Pacific, hãng sẽ hủy 2 chuyến bay đi và đến sân bay Cát Bi (Hải Phòng) số hiệu BL594/595 ngày 2/8. Hành khách sẽ được chuyển đổi sang chuyến bay ngày hôm sau miễn phí.

Hãng hàng không Bamboo Airways cũng dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay trong khu vực bị ảnh hưởng, trong đó chuyển đổi sân bay khai thác từ Hải Phòng sang Hà Nội với một số chuyến bay và thay đổi lịch khởi hành dự kiến đối với một số chuyến bay khác.

Bên cạnh các chuyến bay đến, đi từ Hải Phòng, Vân Đồn, các chuyến bay nội địa khác của các hãng hàng không trên cũng có thể bị ảnh hưởng dây chuyển do cơn bão. Các hãng hàng không sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết và cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Hãng khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến, đi từ các sân bay Hải Phòng, Vân Đồn, Thanh Hóa, Vinh, Điện Biên trong thời gian này nên thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, thông tin của Hãng nhằm chủ động lịch đi lại.

Đại diện các hãng bay cho rằng, tình huống chuyến bay bị ảnh hưởng do nguyên nhân thời tiết là đặc thù của vận tải hàng không. Việc này gây ảnh hưởng tới lịch bay và phát sinh chi phí lớn cho hãng nhưng an toàn cho hành khách luôn được đặt lên hàng đầu.



Các hãng hàng không mong nhận được sự thông cảm của hành khách trong trường hợp lịch khai thác phải thay đổi do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và tình hình thời tiết xấu./.