Sân bay Nội Bài triển khai kiosk sinh trắc học, rút ngắn thời gian check-in

Đưa vào vận hành kiosk sinh trắc học tại nhà ga T1

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài vừa đưa vào khai thác hệ thống kiosk sinh trắc học (biometric kiosk) tại nhà ga T1, cho phép hành khách đi các chuyến bay nội địa hoàn tất thủ tục xác thực sinh trắc học chỉ trong khoảng 10 giây.

Hệ thống kiosk sinh trắc học góp phần giảm áp lực tại khu vực làm thủ tục và nâng cao tốc độ thông quan hành khách trong nhà ga T1, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Ảnh: Phan Công.

Theo đơn vị khai thác, hành khách chỉ cần thực hiện ba bước đơn giản gồm quét thẻ lên máy bay (boarding pass), quét căn cước công dân gắn chip tại khe đọc dữ liệu và nhìn thẳng vào camera để hệ thống nhận diện khuôn mặt.

Sau khi hoàn tất xác thực, dữ liệu sinh trắc học sẽ được đồng bộ trên hệ thống, giúp hành khách sử dụng các làn tự động tại khu vực kiểm tra an ninh và cửa lên máy bay mà không cần thực hiện lại các bước xác minh hay xếp hàng như trước. Theo thống kê của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, mỗi ngày hệ thống kiosk sinh trắc học phục vụ thành công khoảng 2.000 - 3.000 lượt hành khách.

Việc đưa công nghệ sinh trắc học vào quy trình làm thủ tục không chỉ giúp rút ngắn thời gian xác thực mà còn góp phần giảm áp lực tại khu vực check-in, nâng cao tốc độ thông quan hành khách trong nhà ga T1, nhất là trong giai đoạn cao điểm vận tải hè.

Để hỗ trợ hành khách làm quen với công nghệ mới, Đoàn Thanh niên Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã bố trí từ 2 - 3 đoàn viên thường trực tại khu vực kiosk sinh trắc học. Các tình nguyện viên trực tiếp hướng dẫn từng thao tác, đặc biệt hỗ trợ người cao tuổi và những hành khách lần đầu sử dụng hình thức xác thực này.

Nội Bài triển khai kiosk sinh trắc học mới, hành khách check-in chỉ trong vài giây. Ảnh: Phan Công.

Chưa áp dụng với một số nhóm hành khách

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, ngoài việc thực hiện xác thực tại kiosk trong nhà ga, hành khách cũng có thể chủ động xác thực sinh trắc học thông qua ứng dụng VNeID hoặc ứng dụng của các hãng hàng không trước khi làm thủ tục tại sân bay.

Trong giai đoạn đầu triển khai, hệ thống chưa áp dụng đối với hành khách là người nước ngoài, trẻ em dưới 16 tuổi hoặc những trường hợp chỉ sử dụng tài khoản VNeID tại sân bay.

Theo Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, hệ thống đang tiếp tục được tối ưu và sẽ từng bước mở rộng để phục vụ 100% đối tượng hành khách trong thời gian tới. Đối với những hành khách chưa quen sử dụng công nghệ hoặc có nhu cầu được hỗ trợ trực tiếp, các quầy làm thủ tục truyền thống tại nhà ga T1 vẫn tiếp tục hoạt động bình thường, bảo đảm đáp ứng nhu cầu của mọi hành khách.

Một số hình ảnh trong buổi đầu triển khai: