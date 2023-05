Sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất đón lượng khách kỷ lục dịp nghỉ lễ

Theo thống kê của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất, trong 5 ngày nghỉ lễ dịp 30/4-1/5 (từ ngày 29/4-3/5), hai sân bay lớn nhất cả nước đã đón khoảng gần 1,2 triệu hành khách qua lại.

Cụ thể, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã phục vụ an toàn tuyệt đối gần 2.700 lượt chuyến bay và hơn 422.000 lượt hành khách. So sánh với cùng kỳ 2022, lượng chuyến bay và hành khách nội địa đạt mức tương đương trong khi sản lượng chuyến bay quốc tế tăng 86% và hành khách quốc tế tăng 299%.

Tại TP. Hồ Chí Minh, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến đón khoảng gần 756.000 lượt hành khách (500.195 khách trong nước và 255.715 khách quốc tế) và 4.466 chuyến bay đi/đến (tăng 18% so với năm 2022).

“Lượng khách đến sân bay lớn nhất miền Nam trong 5 ngày nghỉ lễ này tăng 32,9% so với cùng kỳ năm ngoái”, lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết.

Nhân viên hàng không kiểm tra giấy tờ tùy thân khi làm thủ tục chuyến bay của hành khách.

Chỉ tính riêng ngày hôm nay (ngày 3/5), ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, sản lượng vận chuyển hàng không qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài dự kiến tăng cao, đạt khoảng 561 lượt chuyến bay (trong đó có 369 lượt chuyến bay quốc nội và 192 lượt chuyến bay quốc tế) với hơn 92.000 lượt khách (trong đó có 64.200 lượt khách quốc nội và hơn 28.000 lượt khách quốc tế).

Theo lịch bay trong ngày 3/5, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài có 9 khung giờ cao điểm (2 khung giờ cao điểm nội địa đi và 7 khung giờ cao điểm nội địa đến) với hơn 2.000 khách/ khung giờ.

Đối với chặng nội địa đi, trong ngày 3/5 có 2 khung giờ cao điểm, buổi sáng từ 13-14 giờ và từ 16-17 giờ. Đối với chặng nội địa đến, trong ngày 3/5 có 7 khung giờ cao điểm trải đều từ sáng (từ 11-13 giờ), chiều (14-18 giờ) và tối (từ 20-21 giờ).

Ngày 3/5, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến đón khoảng 129.500 lượt khách (gồm 58.751 khách đi và 70.700 khách đến).

Vào những ngày cao điểm, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất đã áp dụng các biện pháp tăng cường kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 từ ngày 29/4-3/5, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay chuyên cơ, chuyến bay thương mại đi/đến cảng dịp lễ.

Trong các khung giờ cao điểm, 2 cảng hàng không trên cũng đã tích cực ứng dụng nhiều giải pháp như ứng dụng công nghệ thông tin để tính toán dự báo số liệu sản lượng vận chuyển và các khung giờ cao điểm để chủ động nhân lực và trang thiết bị phục vụ;

Tăng cường phối hợp với các hãng hàng không, các công ty phục vụ mặt đất, các lực lượng Công an đóng trên địa bàn để giải quyết nhanh mọi tình huống phát sinh…do vậy không có hiện tượng ùn ứ cục bộ tại nhà ga, mọi hành khách và chuyến bay được phục vụ an toàn tuyệt đối, đảm bảo một kỳ nghỉ lễ trọn vẹn cho mọi hành khách qua cảng./.