Sân bay Phú Quốc tạm đóng cửa vì thời tiết xấu

Ngày 9/8/2019, sân bay Phú Quốc đóng cửa tới 16h00 vì lý do thời tiết xấu. Các chuyến bay: VJ459 và VJ461 chặng Hà Nội - Phú Quốc khởi hành lúc 7h5 và 8h45 phải chuyển hướng hạ cánh tại TP HCM lần lượt lúc 10h5 và 11h20. Các chuyến bay tiếp tục hành trình vào lúc 13h30.

Nhiều chuyến bay của hãng Vietjet phải hoãn lại và chuyển sang giờ bay mới.

Chuyến bay VJ458 và VJ460 chặng Phú Quốc - Hà Nội có giờ khởi hành dự kiến là 9h40 và 19h30 được đổi sang giờ khởi hành mới là 14h55 và 22h25.

Chuyến bay VJ976/VJ977 chặng Phú Quốc - Hồng Kông (Trung Quốc) - Phú Quốc giờ khởi hành dự kiến là 11h55 và 16h45 được đổi sang giờ khởi hành mới là 15h10 và 19h45.

Các chuyến bay VJ339/VJ338, VJ323/VJ322 chặng TP HCM - Phú Quốc - TP HCM; VJ453/VJ452 chặng Hà Nội - Phú Quốc - Hà Nội ngừng khai thác. Hành khách trên chuyến bay được hỗ trợ theo quy định của hãng.

Vietjet đã thông tin cho hành khách tại các sân bay và qua nhiều kênh truyền thông, qua điện thoại, tin nhắn SMS. Vietjet lưu ý hành khách thường xuyên cập nhật thông tin chuyến bay tại website www.vietjetair.com , mục “Tình trạng chuyến bay”. Tại đây, hành khách có thể dùng "code" vé để tra cứu đầy đủ và chính xác về chặng bay, giờ bay để chủ động trong việc điều chỉnh lịch trình đi lại.

Việc sân bay đóng cửa do thời tiết xấu gây ảnh hưởng tới lịch bay và phát sinh chi phí lớn cho hãng hàng không nhưng an toàn cho hành khách luôn được đặt lên hàng đầu. Vietjet mong hành khách thông cảm về những phiền phức, ảnh hưởng tới lịch bay do tình hình thời tiết diễn biến bất thường./.