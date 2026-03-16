Sân bay Phú Quốc xây nhà ga VIP hiện đại phục vụ nguyên thủ và APEC 2027

Thứ Hai, 21:01, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhà ga VIP tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang được đầu tư xây dựng với thiết kế lấy cảm hứng từ đại dương và văn hóa đảo Ngọc, hướng tới phục vụ APEC 2027. Công trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc của sân, đáp ứng yêu cầu đón tiếp các nguyên thủ và các chuyến bay chuyên cơ cấp cao.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang được đầu tư nâng cấp, mở rộng nhằm hướng tới phục vụ Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) 2027.

Nhà ga VIP được trang bị hiện đại, đáp ứng được những chuyến bay chuyên cơ lên đến 300 người.

Trong tổng thể dự án, nhà ga VIP đón tiếp nguyên thủ được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc nổi bật, với thiết kế lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của đại dương và văn hóa đặc trưng của đảo Ngọc.

Nhà ga VIP nằm trong dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc do Tập đoàn Sun Group làm nhà đầu tư. Công trình có quy mô khoảng 8.500m², được trang bị hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, có khả năng phục vụ các chuyến bay chuyên cơ với quy mô lên tới 300 hành khách.

Theo thiết kế, đây sẽ là khu vực đón tiếp các nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo cấp cao tham dự APEC 2027, đồng thời phục vụ các sự kiện đối ngoại và hoạt động quan trọng của Phú Quốc trong tương lai.

Ý tưởng chủ đạo của nhà ga VIP bắt nguồn từ hình dáng uyển chuyển của loài cá đại bàng biển – biểu tượng của sự tự do và sức mạnh bền bỉ. Từ cảm hứng này, không gian bên trong nhà ga được thiết kế như một hành trình khám phá nhiều tầng sâu của đại dương.

Thiết kế bên ngoài đại sảnh của Nhà ga VIP.

Công trình được kiến tạo như một tác phẩm nghệ thuật đương đại, tôn vinh vẻ đẹp và bản sắc của Phú Quốc. Những yếu tố đặc trưng của đảo Ngọc như bờ cát trắng, nghề làm nước mắm, nuôi cấy ngọc trai, trồng tiêu, rượu sim hay nhịp sống của các làng chài ven biển đều trở thành nguồn cảm hứng cho thiết kế.

Các chi tiết này được lồng ghép khéo léo trong không gian nội thất, nhằm mang đến cho khách quốc tế trải nghiệm giàu bản sắc ngay từ cửa ngõ hàng không của Phú Quốc.

Bên cạnh đó, kiến trúc nhà ga còn gợi nhắc hình ảnh đình làng truyền thống của Việt Nam với hệ mái dốc, kết cấu vì kèo và các vách ngăn tinh xảo. Cách kết hợp này vừa tạo cảm giác ấm áp, gần gũi, vừa mang lại sự vững chãi cho công trình ngay từ khu vực đón tiếp.

Không gian khu vực chờ khởi hành tạo ấn tượng bằng những ô kính lớn cao sát trần, hướng thẳng tầm nhìn ra biển.

Tại khu vực làm thủ tục, không gian được thiết kế với trục cao và thẳng, nổi bật bởi hàng cột gỗ tạo nhịp điệu trang trọng. Hệ đèn treo dạng lưới gợn sóng tỏa ánh sáng mềm mại lên các tấm gỗ họa tiết lặp, gợi liên tưởng đến kỹ nghệ đan lát thủ công truyền thống.

Bước sang khu khởi hành, không gian được mở rộng với những ô kính lớn cao sát trần, hướng thẳng tầm nhìn ra biển. Việc tiết chế màu sắc và ánh sáng, kết hợp cùng các vật liệu tự nhiên và tầm nhìn khoáng đạt, mang lại cảm giác thư thái như đang ở trong một khu nghỉ dưỡng ven biển.

Tại đây, hành khách có thể thư giãn, trò chuyện hoặc hoàn tất các thủ tục cần thiết trước hành trình bay.

Thiết kế lấy cảm hứng từ đại dương và văn hóa đảo Ngọc

Không gian chờ dành cho các đoàn quan chức cấp cao và nguyên thủ tiếp tục đưa trải nghiệm kiến trúc đi sâu hơn vào chủ đề đại dương. Điểm nhấn của khu vực này là tác phẩm điêu khắc treo lơ lửng được chế tác từ thủy tinh và vàng, gợi hình ảnh cá đại bàng biển đang sải cánh tự do giữa lòng biển sâu.

Để đáp ứng các tiêu chuẩn phục vụ đối ngoại cấp cao, hệ thống phòng chức năng của nhà ga được thiết kế biệt lập và linh hoạt, bao gồm phòng họp, khu làm việc tạm thời và các sảnh tiếp khách. Mỗi chi tiết nội thất đều được tính toán kỹ lưỡng nhằm bảo đảm tính bảo mật, tiện nghi, đồng thời vẫn hài hòa với tổng thể kiến trúc.

Với khả năng vận hành linh hoạt, phục vụ từ các sự kiện quốc tế như APEC đến những chuyến chuyên cơ riêng biệt, nhà ga VIP của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc không chỉ là một công trình hạ tầng hiện đại mà còn góp phần khẳng định vị thế của đảo Ngọc cũng như hình ảnh Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Phi Long/VOV.VN
Tag: sân bay Phú Quốc nhà ga VIP Phú Quốc APEC 2027 nguyên thủ quốc gia Sun Group hạ tầng hàng không du lịch Phú Quốc đảo Ngọc Phú Quốc đầu tư hạ tầng hàng không Việt Nam
Sân bay quốc tế Phú Quốc lập kỷ lục phục vụ dịp Tết với hơn 260.000 lượt khách

VOV.VN - Từ ngày 14 đến 22/2 (tức từ ngày 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã phục vụ 767 chuyến bay với tổng cộng 260.473 lượt hành khách, ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ năm trước.

Đại công trường sân bay Phú Quốc chạy đua tiến độ xuyên Tết phục vụ APEC 2027

VOV.VN - Trong những ngày Tết Bính Ngọ 2026, đại công trường mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc vẫn rộn ràng thi công 3 ca, 4 kíp, chạy đua tiến độ hoàn thành các hạng mục trọng điểm phục vụ APEC 2027, hướng tới xây dựng sân bay hiện đại hàng đầu khu vực.

Sân bay Phú Quốc và các công trình trọng điểm APEC 2027 đang gấp rút xây dựng

VOV.VN - Phú Quốc đang tăng tốc triển khai loạt dự án hạ tầng trọng điểm như mở rộng sân bay, xây dựng Trung tâm hội nghị APEC 2027 và các tuyến giao thông kết nối, với tổng vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng nhằm kịp tiến độ phục vụ Năm APEC 2027.

