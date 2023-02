Sân bay Tân Sơn Nhất muốn tiếp tục được sử dụng bãi đậu xe tạm

Tại cuộc họp giải quyết kiến nghị tiếp tục bố trí bãi đậu xe tạm tại khu đất 3.500 m2 góc đường Bạch Đằng – Trường Sơn – Hồng Hà, quận Tân Bình để phục vụ hoạt động vận tải tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, diễn ra sáng 16/2, đại diện sân bay kiến nghị được tiếp tục sử dụng bãi đệm để phục vụ hành khách dịp lễ 30/4-1/5 và cao điểm hè 2023.

Bãi đệm có sức chứa 100 taxi (ảnh G.T)

Theo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, dự báo vào dịp cao điểm lễ 30/4-1/05/2023, lượng khách trung bình qua sân bay khá cao với 52.000 khách/ngày và lượng xe taxi cần để phục vụ cũng sẽ tương ứng dịp cao điểm Tết. Do đó việc duy trì bãi đệm taxi là rất cần thiết để tránh tình trạng thiếu xe. Phía Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất kiến nghị cho phép tiếp tục sử dụng bãi đệm để phục vụ hành khách trong dịp cao điểm 30/4 – 1/5 và cao điểm hè 2023. Ngoài ra, phía Cảng đề nghị cho phép sử dụng lâu dài khu đất để có phương án cải tạo, nâng cấp, kế hoạch đầu tư xây dựng mới thành bãi đậu xe có đủ các điều kiện khai thác văn minh, lịch sự.

Theo Phòng quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ, Sở Giao thông vận tải TP.HCM, đề nghị này là hợp lý. Theo đó, bãi đậu xe tạm đã góp phần giải quyết nhu cầu vận tải hành khách tại sân bay trong dịp cao điểm Tết. Hoạt động xe ra vào bãi tạm chưa gây phức tạp tình hình tại khu vực. Tuy nhiên một số thời điểm có xảy ra tình trạng dòng xe dừng chờ kéo dài trên đường Bạch Đằng.

Do đó, việc tiếp tục duy trì bãi đậu xe taxi tạm tại khu vực trên cho khi Nhà nước triển khai đầu tư xây dựng, khai thác khu đất theo quy hoạch nhằm giải quyết nhu cầu vận tải hành khách, kéo giảm ùn tắc giao thông tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất là cần thiết. Trong trường hợp được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, Sở đề nghị Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất chỉ thực hiện 1 vị trí kết nối duy nhất tiếp giáp đường vào ga quốc tế, không kết nối tạm vào đường Trường Sơn như hiện nay.

Bãi đệm đã phát huy hiệu quả (ảnh G.T)

Đại diện các sở, ngành có liên quan cũng đánh giá việc duy trì bãi đậu xe là cần thiết và làm rõ một số vấn đề về sự phù hợp quy hoạch với đề xuất xây dựng bãi đậu xe; phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ cũng như đảm bảo an toàn công trình thoát nước …

Được biết, bãi đậu xe tạm tại khu đất 3.500 m2 góc đường Bạch Đằng – Trường Sơn – Hồng Hà, quận Tân Bình được UBND TP.HCM chấp thuận phương án sử dụng tạm trong vòng một tháng và phía Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã cải tạo, san lấp để đưa vào sử dụng từ 15/1 đến ngày 6/2 (24 tháng Chạp đến 16 tháng Giêng). Bãi có quy mô 100 vị trí đậu xe taxi.

Theo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trước khi có bãi đệm, lượng lớn taxi đậu tràn lan quanh khu vực đường Bạch Đằng, khu A75 làm ảnh hưởng lớn đến giao thông, an ninh trật tự cũng như cuộc sống của người dân trong khu vực này. Từ khi bãi đệm được đưa vào sử dụng, xe taxi đã có khu vực tập kết để thuận tiện quản lý và góp phần giải quyết các vấn đề trên.

Trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão từ ngày 15/1 đến 1/2/2023, lượng hành khách đến TP.HCM qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trung bình 63.000 khách/ngày. Đặc biệt từ 25/1 đến 31/1/2023 (từ mùng 04 đến mùng 10 âm lịch), lượng khách tăng lên 80.000 đến 95.000 khách/ ngày. Mặc dù lượng hành khách tăng gấp đôi ngày thường, nhưng việc có bãi đệm ngay sát sân bay đã giúp các hãng taxi điều tiết xe di chuyển nhanh chóng vào Cảng để giải tỏa hành khách, từ đó tình trạng thiếu xe gần như không còn xảy ra. Trong giai đoạn cao điểm, các hãng taxi đã phục vụ từ 7.000 đến hơn 10.000 lượt hành khách/ngày và tình trạng thiếu xe rất ít xảy ra./.