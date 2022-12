Sân bay Tân Sơn Nhất tăng thêm gần 6.000 vé mỗi ngày dịp Tết 2023

Tăng cường an ninh, an toàn tại sân bay Nội Bài dịp Tết Nguyên đán 2023

VOV.VN - Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân đi lại bằng đường hàng không dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân 2023, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và CATP Hà Nội vừa ký quy chế phối hợp mới trong đảm bảo an ninh, an toàn hàng không tại Cảng HKQT Nội Bài.