Sáng mai, bão số 4 đổ bộ vào đất liền từ Nghệ An đến Quảng Bình

Hồi 16h ngày 29/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 109,3 độ Kinh Đông, ngay ở phía Nam đảo Hải Nam, cách đất liền các tỉnh Nghệ An-Quảng Trị khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Ảnh vệ tinh chụp cơn bão.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20km, từ sáng sớm đến trưa mai (30/8) đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 16h ngày 30/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 104,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 16,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới đi sâu vào đất liền, suy yếu thành một vùng áp thấp.

Từ tối nay (29/8), ở Nam Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 12. Từ đêm nay, ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Vùng ven biển các tỉnh Thanh Hóa-Quảng Bình nước dâng do bão cao từ 0,5-1,0m.

Từ sáng sớm mai (30/8), ở các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11.

Từ nay đến 31/8, ở các tỉnh Trung Bộ có mưa to đến rất to; từ ngày mai đến ngày 02/9 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; từ nay đến ngày 1/9 ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, Bắc Tây Nguyên mưa rất to./.