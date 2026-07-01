English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sáng nay, công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, phổ điểm khi nào có?

Thứ Tư, 06:00, 01/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đúng 8h sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ngay sau thời điểm công bố điểm, Bộ sẽ công bố phổ điểm các môn thi, giúp thí sinh và phụ huynh có cái nhìn tổng quan về kết quả kỳ thi năm nay. Dưới đây là hướng dẫn tra cứu điểm thi nhanh và chính xác.

Thí sinh tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại các địa chỉ chính thức sau đây:

1. Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại hệ thống của Bộ GD-ĐT.

Bước 1: Truy cập vào website: https://tracuudiem.thitotnghiepthpt.edu.vn/.

Bước 2: Nhập thông tin số báo danh, mã xác nhận và bấm tra cứu.

2. Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 qua Trang thông tin của 34 Sở GDĐT tỉnh, thành phố.

Bước 1: Truy cập vào Trang thông tin của Sở GD-ĐT các tỉnh, thành phố nơi thí sinh đăng ký dự thi. Danh sách link các sở xem tại đây

Bước 2: Nhập thông tin số báo danh, mã xác nhận và bấm tra cứu.

sang nay, cong bo diem thi tot nghiep thpt 2026, pho diem khi nao co hinh anh 1

Sau khi có kết quả thí sinh làm gì?

Ngay sau khi có kết quả, từ ngày 1 đến hết ngày 5/7, thí sinh có nhu cầu có thể nộp đơn phúc khảo tại đơn vị đăng ký dự thi.

Chậm nhất ngày 7/7, thí sinh sẽ nhận giấy chứng nhận kết quả thi và học bạ.

Từ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7, thí sinh đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ mùa tuyển sinh năm 2026, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển, thay vì không giới hạn như các năm trước.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 12/6, trong đó ngày 11 và 12/6 thí sinh chính thức làm bài. Thí sinh phải thi hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, cùng hai môn tự chọn trong số các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp, Tin học, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Thí sinh được phép chọn môn ngoại ngữ khác với ngoại ngữ đã học tại trường phổ thông.

Thu Hằng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vì sao sĩ tử dễ đổ bệnh, khủng hoảng tâm lý sau thi tốt nghiệp THPT
Vì sao sĩ tử dễ đổ bệnh, khủng hoảng tâm lý sau thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Nhiều sĩ tử tưởng chừng được giải tỏa áp lực sau kỳ thi tốt nghiệp THPT nhưng lại bất ngờ đổ bệnh, mất ngủ, lo âu hoặc rơi vào khủng hoảng tâm lý. Theo các chuyên gia, đây là phản ứng sinh học và tâm lý thường gặp sau một thời gian dài căng thẳng kéo dài.

Vì sao sĩ tử dễ đổ bệnh, khủng hoảng tâm lý sau thi tốt nghiệp THPT

Vì sao sĩ tử dễ đổ bệnh, khủng hoảng tâm lý sau thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Nhiều sĩ tử tưởng chừng được giải tỏa áp lực sau kỳ thi tốt nghiệp THPT nhưng lại bất ngờ đổ bệnh, mất ngủ, lo âu hoặc rơi vào khủng hoảng tâm lý. Theo các chuyên gia, đây là phản ứng sinh học và tâm lý thường gặp sau một thời gian dài căng thẳng kéo dài.

Nhìn lại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Bài học từ thực tiễn trong bối cảnh mới
Nhìn lại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Bài học từ thực tiễn trong bối cảnh mới

VOV.VN - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đã khép lại, song những kết quả, bài học kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra từ kỳ thi sẽ tiếp tục là cơ sở quan trọng để hoàn thiện công tác kiểm tra, đánh giá, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông trong thời gian tới.

Nhìn lại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Bài học từ thực tiễn trong bối cảnh mới

Nhìn lại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Bài học từ thực tiễn trong bối cảnh mới

VOV.VN - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đã khép lại, song những kết quả, bài học kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra từ kỳ thi sẽ tiếp tục là cơ sở quan trọng để hoàn thiện công tác kiểm tra, đánh giá, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông trong thời gian tới.

Bộ GD-ĐT: Công bố đáp án thi tốt nghiệp THPT sau 5–7 ngày sau thi
Bộ GD-ĐT: Công bố đáp án thi tốt nghiệp THPT sau 5–7 ngày sau thi

VOV.VN - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bộ GD&ĐT Huỳnh Văn Chương cho biết đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT thường được công bố sau 5–7 ngày kể từ khi kết thúc kỳ thi, nhằm bảo đảm tất cả các địa phương đã hoàn tất việc quét toàn bộ dữ liệu bài thi trắc nghiệm lên hệ thống trước khi công bố chính thức.

Bộ GD-ĐT: Công bố đáp án thi tốt nghiệp THPT sau 5–7 ngày sau thi

Bộ GD-ĐT: Công bố đáp án thi tốt nghiệp THPT sau 5–7 ngày sau thi

VOV.VN - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bộ GD&ĐT Huỳnh Văn Chương cho biết đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT thường được công bố sau 5–7 ngày kể từ khi kết thúc kỳ thi, nhằm bảo đảm tất cả các địa phương đã hoàn tất việc quét toàn bộ dữ liệu bài thi trắc nghiệm lên hệ thống trước khi công bố chính thức.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục