Sáng nay, Hà Nội và TP.HCM trong top 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới

Theo số liệu quan trắc từ ứng dụng đo chỉ số ô nhiễm không khí IQAir lúc 8h hôm nay (31/10), chất lượng không khí (AQI) tại nhiều khu vực ở Hà Nội đang ở mức kém. Chỉ số AQI tại các điểm đo chủ yếu vượt 140, trong đó Tây Hồ ghi nhận mức 187 (màu đỏ), còn khu vực Hoàn Kiếm đạt 170 (màu đỏ).

Đây đều là những mức cảnh báo cho thấy không khí không lành mạnh. Với chỉ số AQI trong khoảng 151-200 theo thang đánh giá của IQAir, không chỉ nhóm nhạy cảm mà người dân nói chung cũng có nguy cơ chịu ảnh hưởng đến sức khỏe khi tiếp xúc với không khí ô nhiễm.

Hà Nội và TP.HCM cùng nằm trong nhóm 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới sáng 31/10.

Cũng theo bảng xếp hạng thời gian thực của IQAir, Hà Nội đứng thứ 8 thế giới với chỉ số AQI trung bình 140 (màu cam). Nồng độ bụi mịn PM2.5 tại Thủ đô được ghi nhận ở mức 54,5 µg/m³, cao gấp 10,9 lần mức hướng dẫn trung bình năm của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Đáng chú ý, TP.HCM cũng nằm trong nhóm 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới tại thời điểm này, xếp ngay sau Hà Nội với chỉ số AQI trung bình 127.

Ghi nhận PV Báo Điện tử VTC News vào sáng cùng ngày, tình trạng ô nhiễm xuất hiện tại nhiều khu vực ở Hà Nội như Nam Từ Liêm, Hà Đông, Thanh Xuân...

Lớp không khí mờ đục bao phủ các tuyến phố, nhiều tòa nhà cao tầng bị che khuất, tầm nhìn giảm so với những ngày chất lượng không khí tốt.

Khu vực Hà Đông chìm trong lớp sương dày

Sau giai đoạn mưa nhiều trong tháng 9, chất lượng không khí tại Hà Nội từng có thời điểm được cải thiện. Tuy nhiên, bước sang cuối tháng 10, tình trạng ô nhiễm có xu hướng gia tăng trở lại.

Theo các phân tích về môi trường, thời tiết hanh khô, ít mưa, gió yếu và hiện tượng nghịch nhiệt có thể khiến các chất ô nhiễm khó khuếch tán, tích tụ ở tầng không khí gần mặt đất. Bên cạnh yếu tố thời tiết, các nguồn phát thải từ giao thông, xây dựng, hoạt động sản xuất và đốt ngoài trời cũng là những tác nhân cần được kiểm soát.

Theo khuyến cáo, khi chất lượng không khí ở mức xấu, người dân nên hạn chế các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là vận động mạnh. Trẻ em, người cao tuổi và người mắc bệnh hô hấp cần giảm thời gian tiếp xúc với môi trường ô nhiễm, đồng thời theo dõi chất lượng không khí để chủ động bảo vệ sức khỏe.