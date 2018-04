Sáng nay tài xế “bẻ lái cứu 2 nữ sinh” làm việc với cơ quan công an

Luật sư Vũ Hồng Hoa – Văn phòng luật sư An Thái, người đứng ra bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho lái xe Đỗ Văn Tiến (tài xế bẻ lái cứu 2 nữ sinh ở Thủy Nguyên, Hải Phòng) cho biết: Ngày 19/4, anh Tiến đã nhận được giấy mời của cơ quan công an huyện Thủy Nguyên mời anh Tiến hôm nay (20/4) lên công an làm việc liên quan đến vụ tai nạn trước đó.

Hiện trường vụ TNGT.

Theo luật sư Vũ Hồng Hoa, sáng hôm nay anh Tiến sẽ đến cơ quan công an huyện Thủy Nguyên làm việc cùng với luật sư của mình.

Cho rằng nếu tự thỏa thuận đền bù thì vẫn có thể bị xử lý hình sự, “tài xế bẻ lái cứu 2 nữ sinh” thay đổi ý định, theo hướng để cơ quan chức năng xử lý.

“Có thể buổi làm việc sẽ liên quan đến những lùm xùm trước đó về việc thỏa thuận bồi thường thiệt hại cho chủ xe Toyota 7 chỗ đỗ ven đường bị xe anh Tiến do đánh lái tránh 2 nữ sinh đã không may va quệt vào. Đến nay hai bên vẫn chưa thống nhất được phương án giải quyết”, LS Hoa cho biết.

Liên quan việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn, đến nay, sau nhiều lần 2 bên tự thỏa thuận vẫn chưa xong phương án đền bù cho chủ xe 7 chỗ.

Ngày 18/4 vừa qua, tài xế Đỗ Văn Tiến cho biết, nếu bây giờ anh đứng ra tự đền bù xong thì cũng không đảm bảo sẽ được miễn truy tố trách nhiệm hình sự, Công an vẫn làm theo trình tự.

Biên bản thỏa thuận giải quyết dân sự được lập sáng 17/4.

“Cho nên tôi muốn sẽ để công an xử lý, giám định thiệt hại cái xe rồi họ gọi lên thì tôi sẽ đền bù cho đúng giá. Tôi sẽ không tự thỏa thuận với chủ xe nữa”, anh Tiến cho biết.

Trước đó, ngày 17/4, trong quá trình thảo luận đền bù, tài xế Đỗ Văn Tiến và đại diện chủ chiếc xe bị đâm hỏng đã không có sự thống nhất.

Anh Đỗ Văn Tiến muốn phía chủ xe viết đơn đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho mình và chỉ đồng ý chuyển trước 100 triệu cho đơn vị sửa chữa, trong khi đó phía chủ xe muốn anh Tiến chuyển đủ số tiền hơn 245 triệu mới làm đơn.

Vụ TNGT đã khiến 2 xe bị hư hỏng.

Trong môt diễn biến liên quan, sau khi 2 bên thỏa thuận không thành công ngày 17/4, đến trưa ngày 18/4, anh Tiến cho biết có một cuộc điện thoại xưng là cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Thủy Nguyên (TP. Hải Phòng) muốn mời anh Tiến lên bàn một số việc liên quan đến vụ việc, khi anh Tiến đề cập được đi cùng luật sư của mình thì phía bên kia không nói gì và tắt máy./.

Trước đó, ngày 29/3, tại xã Hòa Bình (huyện Thủy Nguyên), khi hai cô gái được cho là nữ sinh điều khiển xe tay ga ngã xuống đường, anh Đỗ Văn Tiến đang điều khiển xe tải chạy tới đã bẻ lái để tránh, khiến xe tải bị đổ nghiêng và làm xe Toyota đang đậu bên đường bị hư hỏng. Anh Tiến bị thương, rạn 2 xương và phải đền bù tiền sửa chiếc xe Toyota với số tiền khoảng 245 triệu đồng. Cảm kích trước “cú bẻ lái thần thánh” cứu mạng 2 nữ sinh và vì gia cảnh anh Tiến quá khó khăn, cộng đồng mạng đã kêu gọi gửi tiền ủng hộ. Đến nay, anh Tiến đã nhận được số tiền ủng hộ khoảng 300 triệu đồng.

