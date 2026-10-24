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Sáp nhập một phần diện tích tỉnh Phú Thọ về Hà Nội: Chuyên gia góp ý thế nào?

Thứ Bảy, 11:02, 24/10/2026
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VOV.VN - Theo KTS Đào Ngọc Nghiêm, Hà Nội đã 4 lần điều chỉnh địa giới, có lần mở rộng rồi thu hẹp, bài học cần rút ra là phải xác định rõ mục tiêu của mỗi lần thay đổi.

 

Từ ngày 22 đến 25/10, UBND TP Hà Nội tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

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Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cho rằng, mở rộng địa giới phải làm rõ mục tiêu phát triển.

Theo ông Nghiêm, Hà Nội đã có 4 lần điều chỉnh địa giới, trong đó có lần mở rộng rồi thu hẹp, bài học cần rút ra là phải xác định rõ mục tiêu của mỗi lần thay đổi.

Vị KTS cho rằng, mỗi tỉnh lân cận đều có vị thế nhất định trong vùng Thủ đô, việc điều chỉnh địa giới vì thế cần được phân tích kỹ về tác động đối với vị thế, chức năng và sự phát triển của từng địa phương. Đây là cơ sở để đánh giá sự cần thiết của việc mở rộng.

Với 3 xã, phường dự kiến chuyển từ Phú Thọ về Hà Nội, theo KTS Đào Ngọc Nghiêm, cần xem xét trong định hướng xây dựng Thủ đô thành thành phố xanh.

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TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam.

Ông Nghiêm nêu những ý tưởng như “rừng trong thành phố”, “thành phố trong rừng”, đồng thời lưu ý việc tăng chỉ tiêu xanh cần gắn với phát triển du lịch văn hóa, khai thác giá trị các di tích và cảnh quan. Cách tiếp cận này đặt ra yêu cầu đánh giá cả giá trị tự nhiên và văn hóa của khu vực.

Trong quá trình tái thiết đô thị, ông Đào Ngọc Nghiêm đặc biệt nhấn mạnh việc nhận diện di sản để có cơ sở gìn giữ.

“Muốn bảo tồn, anh phải nhận diện được giá trị”, KTS Đào Ngọc Nghiêm nhấn mạnh.

Cùng trao đổi vấn đề này, GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá vùng giáp ranh giữa Phú Thọ và Hà Nội có nhiều tài nguyên, có sự liên hệ với quần thể Vườn quốc gia Ba Vì.

Việc điều chỉnh địa giới, theo ông Đặng Hùng Võ, có thể bổ sung nguồn lực cho Hà Nội và tạo thêm cơ hội phát triển cho khu vực được tiếp nhận.

“Một vùng đất nếu thuộc Thủ đô thì sẽ có cơ hội phát triển nhiều hơn là thuộc một tỉnh giáp Thủ đô”, ông Võ nhận định.

Ông Đặng Hùng Võ cho rằng thương hiệu Hà Nội có thể giúp các tiềm năng của khu vực được chú ý nhiều hơn, tạo “thế năng” để chuyển thành “động năng” phát triển.

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GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Từ những tài nguyên sẵn có, địa phương có thể khai thác các loại hình du lịch, nghỉ dưỡng, kết hợp vui chơi, giải trí và tạo cảnh quan hấp dẫn. Khi dịch vụ phát triển, lượng khách và nhu cầu sử dụng tăng lên, người dân địa phương sẽ có thêm cơ hội hưởng lợi.

Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành nguồn thu, theo ông Võ, cần khắc phục hạn chế về giao thông. GS Đặng Hùng Võ đánh giá đường đến khu vực hiện còn yếu. Muốn thu hút du khách, trước hết, ông Võ cho rằng phải cải thiện khả năng tiếp cận, đồng thời đầu tư hạ tầng phục vụ du lịch.

Cùng với giao thông, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường gợi mở việc bổ sung các hoạt động vui chơi, giải trí, tạo cảnh quan đẹp và phát triển mô hình farmstay. Các dịch vụ này có thể tăng sức hấp dẫn của điểm đến và mở thêm nguồn thu từ du lịch.

Lấy ý kiến người dân từ 22-25/10

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Người dân phường Kim Liên nghiên cứu Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

Hà Nội đang lấy ý kiến người dân về đề án điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố và tỉnh Phú Thọ. Diện tích dự kiến chuyển về Hà Nội là 4.006,38ha, gồm 2.529,38ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477ha vùng đệm.

Phạm vi điều chỉnh liên quan đến các xã Thịnh Minh, Lương Sơn, phường Kỳ Sơn của Phú Thọ và các xã Ba Vì, Yên Xuân của Hà Nội.

Mục tiêu được xác định là nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Vườn quốc gia Ba Vì, bảo đảm quyền lợi, an sinh và nâng cao đời sống người dân.

Theo thống kê kết quả tổng hợp trong ngày 23/10, tiến độ triển khai lấy ý kiến tại các tổ dân phố của phường Kim Liên đạt 52%. Kết quả bước đầu cho thấy các tổ dân phố đang tích cực triển khai nhiệm vụ, chủ động phối hợp với cán bộ được phân công phụ trách để tổ chức phát, thu phiếu và tổng hợp tình hình thực hiện.

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UBND phường Phương Liệt tổ chức hội nghị lấy ý kiến Nhân dân về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

Cũng trong sáng 23/10, UBND phường Phương Liệt tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ trên địa bàn phường.

Ông Đặng Khánh Hòa, Chủ tịch UBND phường Phương Liệt nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương.

Ông Hòa yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể... thực hiện nghiêm ngặt quy trình phát, thu và kiểm phiếu đến từng hộ gia đình; tuyệt đối không tự ý sửa đổi nội dung, định hướng hay ký thay người đại diện hộ gia đình.

Đồng thời, các đơn vị cần chủ động bám sát địa bàn, nắm bắt tư tưởng Nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự và hoàn thành tiến độ tổng hợp, báo cáo kết quả về cấp có thẩm quyền theo đúng thời gian quy định.

Minh Tuệ/VTC News
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