Sáp nhập trường học rồi lại xin tách: Các địa phương cần xem lại quy định

VOV.VN - Trong quý IV/2026, Bộ GD-ĐT triển khai 6 phương án sáp nhập, chuyển giao đơn vị vào 4 trường đại học trực thuộc, trong đó có 4 phương án liên quan đến các trường cao đẳng. Đề án sắp xếp lại cơ sở giáo dục đại học sẽ được trình Thủ tướng trước ngày 1/4/2027.
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VOV.VN -Sau đợt sắp xếp, sáp nhập mạng lưới trường lớp, số cơ sở giáo dục trên cả nước dự kiến giảm từ 37.515 xuống còn 18.575, tương đương 50,5%. Việc sắp xếp cũng dự kiến giảm 32.625 hiệu trưởng, hiệu phó và 11.041 nhân viên; nhiều cán bộ quản lý được bố trí trở lại giảng dạy.
VOV.VN -Sau đợt sắp xếp, sáp nhập mạng lưới trường lớp, số cơ sở giáo dục trên cả nước dự kiến giảm từ 37.515 xuống còn 18.575, tương đương 50,5%. Việc sắp xếp cũng dự kiến giảm 32.625 hiệu trưởng, hiệu phó và 11.041 nhân viên; nhiều cán bộ quản lý được bố trí trở lại giảng dạy.
VOV.VN - Trước thềm năm học mới, nhiều địa phương đang bước vào giai đoạn nước rút để hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới trường học công lập theo chỉ đạo của Chính phủ. Vậy đâu là điều kiện để cuộc sắp xếp lần này thực sự là đổi mới quản trị, chứ không chỉ dừng ở việc giảm đầu mối?
VOV.VN - Trước thềm năm học mới, nhiều địa phương đang bước vào giai đoạn nước rút để hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới trường học công lập theo chỉ đạo của Chính phủ. Vậy đâu là điều kiện để cuộc sắp xếp lần này thực sự là đổi mới quản trị, chứ không chỉ dừng ở việc giảm đầu mối?
VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp với các địa phương xây dựng phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.
VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp với các địa phương xây dựng phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.