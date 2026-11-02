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Sáp nhập trường học rồi lại xin tách: Các địa phương cần xem lại quy định

Thứ Hai, 07:09, 02/11/2026
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VOV.VN - Việc rà soát 114 cơ sở giáo dục có trên 100 lớp mở ra yêu cầu đánh giá thực chất những bất cập sau sáp nhập, TS Lê Đông Phương cho rằng, nếu phải chia tách lại các trường quy mô lớn, cần tính toán từ mạng lưới trường học trước sáp nhập để hạn chế xáo trộn.

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Bộ GD&ĐT sáp nhập 6 đơn vị vào 4 trường đại học trong quý IV

VOV.VN - Trong quý IV/2026, Bộ GD-ĐT triển khai 6 phương án sáp nhập, chuyển giao đơn vị vào 4 trường đại học trực thuộc, trong đó có 4 phương án liên quan đến các trường cao đẳng. Đề án sắp xếp lại cơ sở giáo dục đại học sẽ được trình Thủ tướng trước ngày 1/4/2027.

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