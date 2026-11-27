Người dân sống ven sông thấp thỏm, lo sạt lở tiếp tục mở rộng.

Tại khu vực Bến Lấn, thôn Trường Khánh, xã Thiện Tín, dòng sông Vệ đục ngầu sau những ngày mưa lớn. Sát mép nước là những vách đất dựng đứng, cao từ 4-5 mét. Nhiều gốc cây lâu năm trơ rễ, đổ nghiêng xuống lòng sông. Có nơi, mép đất chỉ còn cách đường giao thông trong thôn vài mét. Bà Trương Thị Chi (57 tuổi), trú thôn Trường Khánh có nhà và đất sản xuất gần khu vực sạt lở cho biết, tình trạng này đã diễn ra khoảng 3 năm nay. Những năm trước, đất ven sông sạt lở từng đoạn, cuốn đi hàng cây. Nhưng năm nay, tình hình nghiêm trọng hơn, dòng nước khoét sâu vào phía trong.

Bà Chi kể, trước đây khu vực này còn một dải đất rộng, có hàng cây lớn chạy dọc bờ sông. Qua mỗi mùa mưa lũ, đất cứ lở dần, đến năm nay thì sạt lở diễn ra dữ dội, có lần cuốn đi một mảng đất lớn. Ban đêm, tiếng đất đổ xuống sông khiến cả xóm giật mình thức giấc.

“Đêm nằm ngủ nghe tiếng sạt lở ầm ầm ngoài bờ sông, cả xóm đều phải ngồi dậy. Trước đây còn có hàng cây lớn, nhưng năm nay cây cũng bị cuốn hết, giờ sạt vào đất và đường đi rồi. Người dân mong muốn Nhà nước sớm đầu tư bờ kè để ban đêm được yên tâm ngủ, ban ngày còn có đất sản xuất”, bà Trương Thị Chi nói.

Xã Thiện Tín cắm biển cảnh báo tại khu vực sạt lở bờ sông Vệ.

Theo báo cáo của UBND xã Thiện Tín, đợt mưa lũ từ ngày 19-21/11, bờ sông Vệ tại khu vực Bến Lấn sạt lở khoảng 500 mét. Vách sạt cao từ 4-6 mét, ăn sâu vào bờ từ 5-10 mét, cuốn trôi khoảng 450 mét bờ thuộc Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Trường Lũy Quảng Ngãi, đồng thời làm mất đất ở, đất sản xuất và nhiều cây trồng của người dân.

Đến đợt mưa lũ ngày 25-26/11, các vị trí sạt lở cũ tiếp tục mở rộng thêm 1-2 mét. Nước sông khoét sâu dưới chân bờ, tạo thành những hàm ếch, khiến phần đất phía trên có nguy cơ đổ sụp. Có vị trí sạt lở chỉ cách nhà dân khoảng 6-8 mét, cách Nhà văn hóa thôn khoảng 20 mét và cách đường tỉnh 624B khoảng 10-15 mét.

Vách sạt cao từ 4-6 mét, ăn sâu vào bờ.

Toàn khu vực có khoảng 100 hộ dân sinh sống, trong đó 15 hộ bị đe dọa trực tiếp về nhà ở và tính mạng. Một số đoạn đường giao thông liên xóm chỉ còn cách mép sạt lở khoảng nửa mét đến 1 mét. Nếu bờ sông tiếp tục bị khoét sâu, việc đi lại, sinh hoạt của người dân sẽ càng khó khăn, nhất là khi mưa lũ xảy ra.

Sạt lở bờ sông Vệ đoạn qua xã Thiện Tín, tỉnh Quảng Ngãi.

Trước diễn biến này, chính quyền xã Thiện Tín kiểm tra hiện trường, căng dây, cắm biển cảnh báo, khoanh vùng những vị trí nguy hiểm. Lực lượng chức năng được yêu cầu phát quang cây cối ven bờ để người dân dễ nhận diện các vết nứt, không đi vào khu vực có nguy cơ sạt lở. Địa phương cũng đề xuất tỉnh công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để có phương án xử lý.

Một mảng đất lớn bị sạt lở xuống sông.

Ông Phạm Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Thiện Tín, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, địa phương xác định trước mắt phải bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Tuy nhiên, để xử lý căn cơ tình trạng sạt lở kéo dài, cần nguồn lực đầu tư xây dựng kè bảo vệ bờ sông.

Ông Phạm Quốc Vương nói: “Trước mắt, chúng tôi triển khai cắm biển cảnh báo, giăng dây, phát quang khu vực sạt lở để người dân nhận diện các vết nứt, tránh đi vào nơi nguy hiểm. Về lâu dài, địa phương đã báo cáo, đề xuất tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng bờ kè. Nếu không sớm có giải pháp khắc phục, sạt lở sẽ tiếp tục uy hiếp khu vực di tích Trường Lũy, đường giao thông và nhà ở của người dân”.

Tình trạng sạt lở diễn ra phức tạp.

Mưa lớn gây thiệt hại nhiều công trình, hạ tầng tại Quảng Ngãi

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, đợt mưa lớn từ chiều 24/11 đến ngày 26/11 đã gây thiệt hại về sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông tại nhiều địa phương. Tại đặc khu Lý Sơn, 100 héc ta tỏi bị ngập úng, khoảng 3.000 m kênh mương bị hư hỏng, bồi lấp. Trên các tuyến đường do Sở Xây dựng quản lý, nhiều điểm xảy ra sạt lở đất tại Quốc lộ 24C, ĐT.624 và ĐT.624B. Một số vị trí ngập sâu, gây chia cắt giao thông như tràn Thạch Nham trên ĐT.623B, Km19+200 trên ĐT.627 và Km12+200 trên ĐT.628. Tại xã Đông Sơn, khoảng 30 m³ đất sạt lở trên đường liên thôn Định Tân – An Hải, gây ách tắc giao thông, hiện đã được khắc phục, thông tuyến.

Đáng chú ý, bờ sông Vệ, đoạn qua thôn Trường Khánh, bị sạt lở đe dọa nhà ở, đất sản xuất của người dân và ảnh hưởng đến Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Trường Lũy Quảng Ngãi.