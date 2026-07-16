Sạt lở cuốn trôi gần 30m Quốc lộ 12, huy động lực lượng thông tuyến

Mưa lũ cuốn đứt Quốc lộ 12, chạy đua nối lại mạch giao thông

Mưa lũ khiến gần 30m nền Quốc lộ 12 qua tỉnh Lai Châu bị sạt lở, đứt gãy hoàn toàn xuống lòng hồ thủy điện, chia cắt giao thông giữa Lai Châu và Điện Biên. Các lực lượng đang huy động máy móc, vật tư, làm việc xuyên ngày đêm để khẩn trương khắc phục, sớm thông tuyến.

Gần 30 mét nền Quốc lộ 12, với độ sâu khoảng 15m, đã bị cuốn phăng xuống lòng hồ thủy điện. Mép hai đầu điểm sạt còn lại nham nhở, đất đá tiếp tục sụt xuống từng mảng, khi nước từ thượng nguồn vẫn không ngừng ầm ầm đổ về.

Các lực lượng cũng đã phân luồng giao thông để đảm bảo an toàn

Tại hai đầu điểm sạt lở, dây cảnh báo nguy hiểm được căng kín. Cảnh sát giao thông, dân quân và công nhân bảo trì đường bộ túc trực 24/24 giờ, kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua khu vực nguy hiểm. Ngay trong sáng nay, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu cùng các ngành chức năng đã có mặt khảo sát hiện trường, thống nhất phương án khắc phục trước mắt bằng việc sử dụng rọ thép, đá hộc và ống cống để tạo nền đường tạm.

Dưới màn mưa nặng hạt, gần chục máy móc chuyên dụng cùng hàng chục công nhân khẩn trương triển khai thi công. Hàng nghìn mét khối đá hộc liên tục được vận chuyển đến hiện trường. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt khiến việc khắc phục gặp nhiều khó khăn, nhưng quyết tâm thông tuyến sớm vẫn được các lực lượng đặt lên hàng đầu.

Anh Phạm Văn Sang, lái máy Công ty Cổ phần Bảo trì đường bộ 1 Lai Châu nói: "Hiện tại công ty đã bố trí xe, máy để có mặt tại hiện trường km 76+250 quốc lộ 12. Chúng tôi sẽ cố gắng làm tăng ca, tăng kíp, làm ngày, làm đêm để thông đường nhanh nhất, đảm bảo cho người dân đi lại an toàn".

Công ty Cổ phần Bảo trì đường bộ 1 đã tập kết đá hộc và phương tiện, thiết bị để tập trung khắc phục

Sự cố xảy ra vào khoảng 7h sáng nay tại Km76+250, thuộc bản Chiềng Chăn, xã Lê Lợi. Để bảo đảm giao thông, các phương tiện từ Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại được phân luồng theo Quốc lộ 4H. Riêng các phương tiện đi khu vực Nậm Hàng được hướng dẫn lưu thông theo Quốc lộ 4H rồi kết nối với tỉnh lộ 127. Tuy nhiên, do mưa vẫn kéo dài, nhiều vị trí trên các tuyến tránh cũng tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, người dân được khuyến cáo giảm tốc độ, tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Hiện đơn vị quản lý tuyến đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị và vật tư để khẩn trương xử lý điểm đứt đường.

Ông Hoàng Tiến Quý, Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo trì đường bộ 1 Lai Châu cho biết: "Hiện tại trong không khí khẩn trương, chúng tôi đang bố trí ô tô, máy xúc, máy lu, dọ thép, đá hộc, ống cống để lên phương án, tiến hành xếp dọ đá, kết hợp lắp đặt ống cống và đắp đất hoàn trả nền đường. Thời tiết hiện nay đang rất là cực đoan, trời cũng đang mưa và chúng tôi cũng đang cố gắng làm thông tầm "3 ca, 4 kíp'', dự kiến phải 3- 5 ngày mới hoàn thành và cố gắng đảm bảo giao thông trong thời gian nhanh nhất".

Trong khi mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp, cuộc chạy đua khôi phục tuyến Quốc lộ 12 đang được các lực lượng quyết tâm duy trì xuyên ngày đêm. Mỗi chuyến xe đá, mỗi gầu xúc đất lúc này không chỉ góp phần hàn gắn điểm đứt của tuyến đường huyết mạch, mà còn sớm nối lại mạch giao thương đi lại giữa hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên, bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ.

Nhiều tuyến đường ở Lai Châu sạt lở nghiêm trọng, giao thông nhiều nơi bị chia cắt

Mưa lớn kéo dài từ ngày 15 đến 16/7 đã gây sạt lở nghiêm trọng trên nhiều tuyến quốc lộ và đường tỉnh tại Lai Châu, làm ách tắc giao thông cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện.

Ngoài điểm sạt lở đặc biệt nghiêm trọng tại Km76+250, Quốc lộ 12, thuộc địa phận bản Chiềng Chăn, xã Lê Lợi, làm đứt khoảng 30m nền đường và buộc cơ quan chức năng phải tạm thời cấm tất cả các phương tiện lưu thông qua đây, trong ngày 16/7, nhiều tuyến đường tỉnh trên địa bàn cũng tiếp tục ghi nhận các điểm sạt lở lớn.

Các lực lượng đã kịp thời khắc phục, nhưng đường vẫn rất trơn

Theo cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu, tại Km93+900 và Km95+900 trên tuyến ĐT127, thuộc địa phận xã Bum Tở, cách trung tâm xã khoảng 14km về hướng cụm Can Hồ (cũ), lượng lớn đất đá từ taluy dương bất ngờ sạt xuống, vùi lấp toàn bộ mặt đường, khiến giao thông qua khu vực bị tê liệt. Do mưa vẫn tiếp diễn, khu vực này tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, gây mất an toàn cho người và phương tiện.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng đã triển khai rào chắn, cắm biển cảnh báo, bố trí cán bộ cùng máy móc thường trực tại hiện trường. Công tác hót dọn đất đá sẽ được triển khai ngay khi thời tiết bảo đảm an toàn. Đến thời điểm hiện tại, tuyến ĐT127 vẫn chưa thể thông xe.

Cùng thời điểm, tại Km7 tuyến ĐT131, đoạn từ xã Thèn Sin đi bản Sin Suối Hồ (xã Sin Suối Hồ), mưa lớn cũng gây sạt lở đất đá xuống mặt đường. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý, tạm thời bảo đảm giao thông. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông qua khu vực khi có mưa lớn, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động phòng tránh nguy cơ sạt lở.

Sạt lở gây ách tắc giao thông tạm thời tại nhiều tuyến tỉnh lộ

Đối với điểm sạt lở trên Quốc lộ 12, ngành chức năng đã tổ chức phân luồng giao thông. Các phương tiện từ Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại được hướng dẫn lưu thông theo Quốc lộ 4H hoặc quay về Quốc lộ 32, sau đó rẽ vào Quốc lộ 279 để tiếp tục hành trình.

Trước diễn biến mưa lớn còn phức tạp, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và các phương tiện hạn chế di chuyển qua các khu vực đồi núi, taluy dương có nguy cơ sạt lở, chấp hành hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng nhằm bảo đảm an toàn.