Sạt lở gây cô lập nhiều khu dân cư ở vùng cao Quảng Nam

Mưa lớn kéo dài, đường ĐH1 đi các xã Trà Dơn, Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam xuất hiện nhiều điểm sạt lở. 2 ngày qua, gần 30 hộ dân tại làng Ông Lục, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My bị cô lập do cầu bê tông qua 2 dòng suối ở đầu làng đang thi công dang dở, nước lũ dâng cao khiến người và phương tiện không thể qua lại. Trong khi đó, đơn vị thi công cây cầu này chưa có phương án lưu thông và đảm bảo an toàn cho người dân đi lại mùa mưa lũ.

Sạt lở gây cô lập 500 hộ dân tại xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam

Ông Phan Quốc Cường, Chủ tịch UBND xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, trong trường hợp khẩn cấp, để ra khỏi làng Ông Lục, người dân phải băng qua dòng nước lũ, bước đi trên những khúc gỗ cũ và các tảng đá nằm dưới con suối vô cùng nguy hiểm: “Lượng nước về nhiều đã gây xói lở đường công vụ đi qua suối và gây chia cắt đối với 30 hộ dân làng Ông Lục. Địa phương kiến nghị đơn vị thi công và các bên liên quan sớm triển khai công tác khắc phục, lưu thông vị trí xói mòn. Xã bố trí lực lượng tại chỗ, khi có mưa lũ xảy ra sẽ dọn dẹp, khơi thông ách tắc.”

Miền núi tỉnh Quảng Nam xuất hiện nhiều điểm sạt lở.

Để đảo bảm việc đi lại an toàn, huyện Nam Trà My đã yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương làm cầu tạm, có phương án đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại. Chính quyền xã bố trí các lực lượng chốt chặn, hướng dẫn người dân qua lại an toàn.

Đến chiều nay 17/11, trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam mưa đã ngớt nhưng đất đã ngậm nước, đạt trạng thái bão hòa, nguy cơ cao gây sạt lở diện rộng đang ở mức báo động. Tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam xảy ra hơn 20 điểm sạt lở, xuất hiện tình trạng sạt lở núi, gây ách tắc giao thông nhiều điểm trên tuyến Đông Trường Sơn, Quốc lộ 24C và nhiều đường liên thôn, liên xã. Huyện Bắc Trà My đã vận động, sơ tán 1.100 hộ với 3.790 khẩu ở khu vực nguy cơ cao và rất cao về sạt lở đất.

Khối lượng đất đá rất lớn từ các sườn đồi đổ xuống đường.

Mưa lớn gây sạt lở ở nhiều vị trí trên độc đạo đi xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, 500 hộ dân bị cô lập hoàn toàn.

Ông Lê Cường, Chủ tịch UBND xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My thông tin, đường ĐH8 từ ngã 3 Trà Đốc về trung tâm xã Trà Bui xảy ra 10 điểm sạt lở với khối lượng lớn, đường về xã hoàn toàn bị ách tắc.

Đường ĐH8 từ ngã 3 Trà Đốc về trung tâm xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My xuất hiện nhiều vết nứt lớn.

“Người dân phải đi bộ chứ xe hay ghe thuyền đều không đi được, đường bộ thì ách tắc, đường thuỷ thì mưa lũ nên không cho phép lưu thông. Hiện lương thực của 500 hộ dân bị cô lập thì đảm bảo nhưng các nhu yếu phẩm thì thiếu vì mấy ngày qua không ai đi mua sắm gì được. Các phương tiện đang tập trung thông đường để sớm đảm bảo việc đi lại”. Ông Cường nói.

Cầu đang thi công lại không có cầu tạm khiến việc đi lại của người dân vô cùng nguy hiểm trong mùa mưa lũ.

Để đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực nguy cơ sạt lở rất cao, tỉnh Quảng Nam đã di dời hơn 4.000 hộ dân đến nơi an toàn. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương chủ động kịch bản, phương án ứng phó với từng cấp độ thiên tai.

“Tất cả các vị trí nguy cơ xảy ra sạt lở đều đã được cắm biển cảnh báo nguy hiểm. Các địa phương đã bố trí các phương tiện ứng trực để khi nước lũ rút sẽ khẩn trương thông đường, đảm bảo lưu thông an toàn”, ông Hồ Quang Bửu cho biết thêm.